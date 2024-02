Copa Argentina: San Lorenzo debuta ante Independiente de Chivilcoy

San Lorenzo debutará este miércoles en la Copa Argentina ante Independiente de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A. El partido, correspondiente a los 32avos de final, se disputará en el estadio Centenario de Quilmes desde las 21.10 con arbitraje del entrerriano Daniel Zamora y transmisión de TyC Sports y el ganador de este cruce deberá esperar la resolución en torno al clásico que Tigre le ganaba a Chacarita (1-0) y fue suspendido por la agresión al futbolista Fernando Brandán.

Sin jugar bien, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa viene de empatar 0 a 0 su clásico ante Huracán en Parque Patricios y tendrá la obligación de clasificarse ante un rival inferior que no compite oficialmente desde noviembre del año pasado y armó un plantel prácticamente nuevo: mientras se prepara para el próximo Federal A, los chivilcoyanos hicieron doce incorporaciones y trajeron un nuevo técnico (Daniel Olmedo) en lugar de Alberto Salvaggio. Será esta su tercera participación en la Copa Argentina y nunca pudieron superar la primera fase.

Tanta importancia le asigna San Lorenzo a esta Copa que muy posiblemente presentará un equipo con mayoría de titulares y bastante similar al que empató con Huracán. Insúa adelantó que todavía no era tiempo de aplicar la rotación. Sin embargo, se estima que Iván Leguizamón volverá al equipo en lugar del colombiano Diego Herazo y que Iván Tapia, uno de los refuerzos, tiene chances de ser titular por primera vez.





La otra novedad podría estar entre los convocados ya que se espera la presencia de Ezequiel Cerutti después de casi ocho meses de inactividad a raíz de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Cerutti se lesionó el 12 de junio de 2023 en un partido contra Central Córdoba por la Liga Profesional y se sumaría a las variantes para el ataque azulgrana. A su vez, en defensa, no se descarta que sea de la partida el colombiano Nicolás Hernández, quien acumula solo cinco minutos en lo que va del 2024 y habría manifestado su malestar por no ser tenido en cuenta como titular dentro del primer equipo.

Un aspecto, que fue reconocido públicamente por el propio Insúa, es que varios de los jugadores que llegaron como refuerzos en el receso no fueron pedidos por él sino que aparecieron como opciones en el mercado a medida que se caían los principales apuntados y otros como Eric Remedi y Tapia, todavía no han satisfecho al cuerpo técnico. No obstante, como a partir de abril San Lorenzo deberá disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando se inicie la doble competencia quizá el técnico empiece a rotar a los titulares y varios de los que ahora no juegan podrían tener su chance.