Copa Departamento Castellanos: Tiro Federal - 9 de Julio, suspendido por lluvia

La primera fase de la Copa Departamento Castellanos, certamen que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, sigue reprogramando los encuentros ante las condiciones climáticas. Para este miércoles estaba programado el encuentro entre Tiro Federal y 9 de Julio, en Moisés Ville, pero el mismo tuvo que ser reprogramado para el viernes 1 de marzo a las 21.30hs, previamente, a las 20.30hs se medirán las categorías 2012.

Por otro lado, los cruces de la segunda fase ya tienen su programa:

Copa de Oro

Viernes 1/3

Quilmes vs Florida (20,45 Hs 2012, 21.45 Hs primera)

Sábado 2/3

Peñarol vs Aldao (19.00 Hs 2012, 20.00 Hs primera)

Domingo 3/3

Sportivo Norte vs Ataliva (16.00 Hs 2012, 17.00 Hs primera)

Brown San Vicente vs Unión Sunchales (16.00 Hs 2012, 17.00 Hs primera)

Ben Hur vs J. U. Villa San José (16.00 Hs 2012, 17.00 Hs primera)

Miércoles 6/3

Ferro vs Bochazo (20,30 Hs 2012, 2130 Hs primera)

Copa de Plata

Jueves 29/2

Vila vs La Trucha FC (20,00 Hs 2012, 21.00 Hs primera)

Viernes 1/3

Svo Santa Clara vs Talleres M Juana (20,30 Hs 2012, 2130 Hs primera)

Domingo 3/3

Humberto vs Bella Italia (15.00 Hs 2012, 16.00 Hs primera)

San Antonio vs Zenon Pereyra (16.00 Hs 2012, 17.00 Hs primera)

Ramona vs Aurelia (17.00 Hs primera)

