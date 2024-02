Tras el paro de 48 horas, comienzan las clases en las escuelas públicas de Santa Fe

Ya finalizado con un alto acatamiento el primer paro docente de 48 horas en este 2024 dispuesto por Amsafe en rechazo a la propuesta paritaria y en reclamo a mejoras salariales, este miércoles, en medio de un clima de malestar y tensión y dos días después de lo previsto, estará comenzando el ciclo lectivo en todas las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe, tanto en el nivel primario como secundario. Al mismo tiempo, este plan de lucha se dio en concordancia con la jornada nacional de protesta de la central CTERA que se realizó el lunes prácticamente en todo el país exigiendo paritaria nacional, fondos nacionales para educación, pago del FONID y aumento de salarios, entre otros.

En este sentido, la docencia, luego de la masiva movilización que llevó a cabo el lunes en la capital provincial, espera que para esta semana se los convoque a una nueva reunión paritaria y se les haga una propuesta superadora. De lo contrario, ya se ha aprobado la realización de una nueva medida de fuerza similar para la próxima semana, sin fecha definida.

Cabe destacar que el gobierno de Santa Fe ofreció un 7% de aumento en marzo sobre el salario docente correspondiente a diciembre, que se completa con lo abonado y lo que resta pagar de la paritaria de 2023, por aplicación de la cláusula gatillo. "Esto completa 43,4% total", según el gobierno santafesino. Ese porcentaje está constituido por un 14 % de incremento que se pagó en el mes de febrero, un 22,4% que se liquidará en las próximas semanas, y un 7 % más, que se pagará con el salario de marzo. El ministro de Educación, José Goity, había justificado: "Ese 43% del que hablamos es el que está pagando y el que está sosteniendo este gobierno provincial”. También había asegurado que “es un esfuerzo importante que hace la provincia de Santa Fe y el conjunto de los santafesinos para poder iniciar las clases”.

"LES PIDO A LOS DOCENTES

QUE VAYAN A TRABAJAR"

Con respecto a esta situación, precisamente el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al paro docente este martes en su visita a Rafaela, y explicó que “entendemos que con estos niveles de inflación es difícil llegar a fin de mes, pero también lo hemos explicado de cara a la sociedad. A mí me tocó asumir un gobierno que había arreglado que a los empleados públicos les tenía que pagar un 36 % más y no me dejaron los recursos para pagarlo. Con mucho esfuerzo, pagamos 14% en el mes de enero y 20 % en el mes de febrero. Y ahora hacemos el esfuerzo para cubrir esa diferencia y proponemos aumentar sobre la base de diciembre a hoy el 43,6% a todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe”. “Les pido a los docentes que vayan a trabajar; lo peor que podemos hacer es tener a los chicos y a nuestros hijos afuera de la escuela. Les pido que comprendan el problema y la dimensión de la crisis económica. Estamos recomponiendo ingresos en la medida de los recursos con los que contamos”, finalizó Pullaro. Y en alusión al inicio de las clases, justamente este miércoles Pullaro inaugurará el ciclo lectivo 2024 en la Escuela Miguel Lifschitz de Las Tunas, en el departamento Las Colonias.

EN LA ESCUELA COLON

Mientras tanto, este miércoles 28 de febrero a las 7:45, el intendente Leonardo Viotti participará del acto de inicio de clases de la escuela Escuela N° 479 - Cristobal Colón de nuestra ciudad.

MALESTAR DE LOS GREMIOS

Con respecto a lo que espera para la próxima oferta, Pedro Bayúgar, el titular de Sadop, fundamento que "el gobierno debería tener en cuenta, primero, pagar la deuda de la paritaria 2023. A partir de ahí, pagar enero con incrementos, febrero con otro aumento, y marzo lo mismo. La inflación debe estar como alguna referencia, y no solo tomarse la recaudación, porque todo el mundo sabe que esta etapa del año, baja la recaudación".

Y remarcó el "malestar" del magisterio: "El Gobierno dice que pagó la deuda de 2023, cuando todo el mundo sabe que no lo hizo. Inventó un incremento salarial: ofrece un 7% en marzo y hace una suma realmente absurda para hablar del 43,4%. No es serio, definitivamente, y los docentes lo toman como una tomada de pelo y una metida de mano en el bolsillo".

Bayúgar también consideró: "El gobernador salió a pelear por las retenciones pero no salió a pelear con la misma intensidad por el tema del Fondo de Incentivo Docente, por la extensión de la jornada escolar, por el Conectar Igualdad, por los coros y orquestas juveniles y todo ese tipo de programas educativos que hoy se terminaron. Y este es un verdadero retroceso". "El sistema educativo tiene en este momento un retroceso muy importante", analizó el dirigente. Y además adujo que el docente ve disminuido su salario "porque no le van a pagar el Incentivo Docente, porque no le van a pagar la extensión de jornada, porque no le pagan la deuda 2023".

Y agregó: "Para eso existe el FUCO, el Fondo Anticíclico -amplió-, para que la Provincia pueda hacer frente a sus obligaciones, a lo mínimo que necesita para funcionar. ¿Qué se les decía a Perotti y otros gobiernos? Que tenían un plazo fijo, y era el FUCO depositado ahí. Bueno, en esas circunstancias, pueden usarlo o apelar a otros procedimientos tributarios". "Como bien lo dice Rodrigo Alonso, de Amsafe, (el gobierno) tiene mayoría en ambas Cámaras, y puede realizar alguna gestión tributaria para hacerse de recursos con adelanto de impuestos, a los Ingresos Brutos, al Impuesto Inmobiliario, y después compensar a los contribuyentes. De alguna manera hacer funcionar ese fondo o bien gestionar una recaudación tributaria que le permita a la Provincia en este momento de baja recaudación, poder enfrentar estas exigencias actuales. En mayo, junio, va a venir la recaudación fuerte por las cosechas, pero nosotros, los trabajadores, no podemos esperar porque hay que enfrentar los tarifazos y aumentos ahora", cerró.