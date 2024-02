Picaduras de alacranes: ya hubo 159 casos en la provincia y 30 en el departamento

La mayoría de los casos se registraron en el departamento La Capital con 85, mientras que en nuestra jurisdicción hasta el momento son 30. Entre ambos suman 115 de los 159 que se han confirmado en el territorio santafesino. Por ahora, en Rafaela no hay registros de picaduras en lo que va del año.

Las picaduras de alacranes son un problema corriente en cada temporada de verano en la provincia de Santa Fe, época en la que se da la mayor cantidad de casos con la proliferación de estos animales. Hasta el momento, en 2024 en el territorio santafesino hubo 159 casos dispersos en toda la bota santafesina, aunque con especial foco en el centro norte provincial.

Tal es así que solo el departamento La Capital concentra 85 de los 159 casos en toda la provincia, con especial atención a lo que sucede en la ciudad de Santa Fe que ya suma 50 vecinos picados por alacranes.

La mayoría de los casos se concentran en lo que son los departamentos La Capital y Castellanos, juntando entre ambas jurisdicciones 115 de los 159 casos totales (85 La Capital y 30 Castellanos). Cabe destacar que hasta la fecha en Santa Fe, el gobierno provincial afirma que no se sucedieron casos graves. Y tampoco hay registros de picaduras en la ciudad de Rafaela.

SINTOMAS

Se manifiestan con dolor en el sitio de la picadura, que en general es intenso, y una variedad de signos y síntomas locales y generales que se expresan con diferentes grados de severidad, entre ellos: palidez, náuseas, vómitos, salivación excesiva, piel de gallina, palpitaciones.

Por lo general la picadura sucede de noche. La población más afectada es la de niños pequeños y la localización, en los miembros inferiores.

Hay factores que determinan la evolución que dependen de la persona afectada (el peso, el estado nutricional, la presencia de enfermedades como asma o hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes), de la especie del alacrán (el número y lugar de picadura, la cantidad de veneno inyectado) y la época del año.

RECOMENDACIONES ANTE

UNA PICADURA

* En todos los casos se recomienda aplicar frío local para evitar que el veneno se distribuya por todo el cuerpo.

* Si se trata de un niño o niña se solicita que sea trasladado al centro de salud más cercano.

* Ante una picadura no se debe esperar a que el paciente esté grave debido a que el cuadro se desarrolla rápidamente.

RECOMENDACIONES PARA

EVITAR PICADURAS

* Mantener la casa y los jardines limpios.

* Revisar cañerías o pilas de escombros ya que los alacranes suelen esconderse en esos lugares.

* Colocar telas mosqueteras o rejillas que se pueden comprar o se realiza con una media cancán para que el alacrán no trepe.

* Colocar tapones en las bañeras y piletas, además de burletes.

* Si hay niños pequeños se recomiendan colocar frascos de vidrio en las patas de las cunas.

* Evitar dejar ropa en el suelo o sacudirla y revisarla, al igual que zapatos o gorros.

* Revisar también las camas antes de acostar a niños pequeños.

¿ES NECESARIO BUSCAR AL

ALACRAN TRAS LA PICADURA?

Desde Salud aclararon que “si hay un accidente no buscamos el alacrán porque no es necesario, no perdemos ese tiempo". A la vez, se destacó: "Sí sabemos que para generar el suero el Instituto Malbrán requiere alacranes vivos. La provincia ha realizado el envío pero ahora nos siguen requiriendo”.