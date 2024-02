En las escuelas privadas hubo clases, pero en las públicas se sintió el paro

En un escenario marcado por los paros de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y de 48 horas impulsado por Amsafe y otros gremios docentes santafesinos para exigir una nueva oferta salarial de la Provincia tras descartar un aumento del 7 por ciento para el primer trimestre, el ciclo lectivo en Santa Fe se inició en forma irregular.

En las escuelas públicas del nivel primario hubo escasa actividad con muy pocos docentes afiliados a Amsafe que asistieron a dar clases. En contrapartida, en los establecimientos de enseñanza privada comenzó el ciclo lectivo. En Rafaela, los alumnos de los colegios San José y Misericordia y de la Escuela de la Plaza tuvieron su primer día de clases más allá que el SADOP -Sindicato Argentino de Docentes Privados- también convocó a una medida de fuerza contra la política salarial del Gobierno de Santa Fe.

Ante el paro de 48 horas de Amsafe, el gobernador Maximiliano Pullaro recién tendrá el acto de inicio del ciclo lectivo 2024 en la Provincia este miércoles al mediodía en la Escuela "Gobernador Miguel Lifschitz", de la localidad de Las Tunas.

Precisamente el gremio de los docentes públicos realizó ayer una exhibición de fuerza con una masiva movilización en la capital provincial, que comenzó en la Plaza del Soldado Argentino y concluyó en Plaza 25 de Mayo, situada frente a la Casa de Gobierno, donde se realizó un acto.

El secretario general de la Amsafe, Rodrigo Alonso, señaló a la prensa que rechazaron la oferta del 7% para el primer trimestre debido a que solo en el mes de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia fue del 20,7%. “El acatamiento al paro es total y la participación masiva en la marcha reflejan un malestar generalizado entre los docentes”, subrayó. Más de 32 mil docentes santafesinos habían rechazado la propuesta salarial y apenas 169 se pronunciaron a favor de aceptar, según se conoció el viernes durante la asamblea provincial.

Además de las columnas de docentes de Amsafe y Sadop participaron afiliados a la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral (ADUL), de otros gremios de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de La Bancaria y del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), que este lunes también realizan un paro por reclamos salariales.

Carteles, pancartas, banderas y bombos se destacaron durante la concentración en la capital provincial a la que llegaron docentes de toda la provincia, incluso de Rafaela y de distintas localidades del departamento Castellanos.

Hoy se cumplirá la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por Amsafe, que encontrará al gobernador Pullaro en Rafaela. El gremio docente advirtió que podrá llevar a cabo otra medida de fuerza de 48 horas la próxima semana -aún no definió la fecha- en caso de que el Ministerio de Educación de la Provincia no convoque a una nueva reunión paritaria. Desde el Gobierno deslizaron ayer que no está prevista la convocatoria.

Por el lado de la cartera educativa, el domingo pasado se limitaron a resaltar la inversión realizada para mejorar edificios escolares. Antes del comienzo de clases, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante una inversión de 500 millones de pesos destinada a la mejora de condiciones edilicias en unos 100 establecimientos educativos distribuidos en las nueves delegaciones regionales.

"El objetivo central es que ningún estudiante no pueda comenzar el ciclo lectivo por falta de condiciones mínimas en los edificios escolares. La selección de las escuelas y jardines intervenidos se enmarca en el plan de infraestructura que se hizo a través de un relevamiento realizado por las áreas técnicas del Ministerio que detectó cuáles eran los problemas básicos en los colegios que no permitirían el normal inicio de clases", se informó. En ese contexto, las obras comenzaron durante el mes de enero y continúan en el mes de febrero con algunos trabajos que están en vías de ejecución y otros que ya fueron ejecutados.

En esta región, los trabajos incluyeron establecimientos de Rafaela, Pilar, Esperanza, Humboldt y Frontera entre otras.