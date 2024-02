Sportivo Roca eliminó a Atlético de Rafaela de la Copa Departamento Castellanos

En la jornada de ayer tuvo continuidad la primera fase de la Copa Departamento Castellanos, certamen que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol y que reúne a todos los clubes afiliados, y Sportivo Roca sorprendió a Atlético de Rafaela al ganarle 5-4 en los penales, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Denis Caglieris (36m PT) y Camilo Morgada (15m ST) anotaron para Roca mientras que Joel Bonifacio marcó los dos de la Crema. (14m PT y 46m PT).

Finalmente fue el único encuentro que se disputó en la noche del lunes y el resto de los cotejos fueron, nuevamente, reprogramados.



HOY: 21.30hs Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Ramona. Miércoles 28/02: 21.30hs Defensores de Frontera vs. Deportivo Libertad de Sunchales, Tiro Federal vs 9 de Julio. Viernes 01/03: 21.00hs Indep. San Cristóbal vs. Deportivo Tacural; 21.30hs Moreno de Lehmann vs. Deportivo Josefina. Sábado 02/03: 17hs San Martín de Angélica vs. Atlético Juventud de Rafaela.