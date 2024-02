“Según la data de la muerte, el cuerpo llevaba sin vida entre dos y tres días”

En la edición del domingo último, LA OPINIÓN tituló «El crimen de un cambista en plena peatonal céntrica conmociona a la ciudad de Santa Fe», haciendo alusión al aberrante crimen de un “arbolito” (cambista), muy conocido en la zona de la peatonal santafesina, llamado Carlos Alberto “Pelusa” Farías, de 57 años, quien fue hallado sin vida en el depósito de un local de indumentaria llamado California Bay en pleno centro comercial, a metros del lugar donde “Pelusa” cambiaba dinero.

A raíz de la dimensión que tomó el caso –ya que “Pelusa” era muy conocido en la peatonal San Martín-, y la alevosía desplegada ya que la principal causa de muerte hasta el momento es que fue a golpes de martillo en su cabeza, el fiscal de Homicidios interviniente, Dr. Estanislao Giavedoni, dialogó con la prensa en la mañana de ayer, para responder preguntas acerca del homicidio Farías y el avance de la investigación.

Recordamos igualmente que la audiencia imputativa junto a la de medidas cautelares será a las 8:30 de hoy, en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1, en intersección de calles General López y Saavedra de la capital provincial.



RESPONDIENDO

PREGUNTAS

En rueda de prensa el fiscal Dr. Estanislao Giavedoni, brindó detalles del resonante suceso, audio que fue dado a conocer por la Justicia y al cual tuvo acceso LA OPINIÓN.



Prensa- ¿Qué es lo que se puede decir al respecto de este hecho a horas de la audiencia imputativa?

Fiscal- El día sábado [pasado] logramos la detención de una persona que nosotros entendemos que podría ser el autor material del hecho. Luego de ocurrido el caso se estuvo trabajando con la revisión de cámaras de seguridad de distintos lugares.

El mismo sábado a la mañana, pudimos corroborar efectivamente que se trataba de una persona que podría estar allegada a otra de las personas que estaba en ese momento arrestada, que era una mujer.

Nosotros habíamos arrestado dos personas, dos empleados del comercio, una mujer y un hombre. Con las declaraciones testimoniales tomamos la decisión de realizar la detención de esta [tercera] persona.

A partir de ese momento esta persona quedó privada de su libertad. Nosotros vamos a llevar adelante la audiencia imputativa y de medidas cautelares en el día de mañana (por hoy). Entendemos que esta persona debe continuar privada de su libertad a lo largo del proceso.



P- ¿Qué relación tiene esta persona detenida justamente con Farías?

F- Eso es parte de la investigación que vamos a estar realizando. Tenemos secuestrados elementos que nos van a ayudar a determinar ese tipo de situaciones, como teléfonos celulares.



P- ¿El celular de Farías, por ejemplo?

F- No, el celular de Farías no lo tenemos secuestrado. Sí tenemos secuestrado el teléfono celular de la persona que detuvimos. Y otros teléfonos celulares también, además de los registros fílmicos. Quiero destacar la colaboración de la Municipalidad de Santa Fe en cuanto a lo que ha sido el aporte de los registros fílmicos.



P- ¿Se pueden conocer detalles de la detención de esta persona el día sábado? ¿En qué contexto?

F- El día sábado a la mañana estábamos ahí trabajando en la dependencia de la PDI donde funciona la Unidad de Homicidios, analizando los registros fílmicos y tomando declaraciones testimoniales, a raíz de lo cual surge la identificación positiva de esta persona que queda detenida.



P- Fiscal, ¿puede describir físicamente el local comercial cómo es?

F- Físicamente el local tiene la parte que se observa desde afuera, sobre calle San Martín. Es un local que tiene un salón de venta, con dos mostradores uno enfrentado al otro. Tiene una puerta, que es un pasillo que deriva en un pequeño depósito que puede llegar a tener 2 metros por 3 metros, y es ahí, en lo que sería la parte de abajo de una estantería y cubierto de bolsas de ropa, donde fue ubicado el cuerpo de la víctima.



P- ¿Se sabe o tienen ya los resultados de la autopsia? ¿Los doctores saben por qué murió Farías y cuándo se dio su muerte?

F- Sí, tengo resultados preliminares de la autopsia. Esto es una muerte violenta, es una muerte que se produce por lesiones contusas en zona de su cabeza y su rostro, que culminan generando un shock y el óbito de la persona. El informe de autopsia va a ser presentado al momento de la audiencia imputativa.



P- ¿La muerte se pudo haber dado el mismo día que se denuncia que había desaparecido Farías?

F- Según la data de la muerte, brindada por el mismo personal que hizo el levantamiento del cadáver el día del hecho, y teniendo en cuenta el clima, el lugar, la temperatura y el estado de descomposición, el cuerpo llevaba sin vida aproximadamente entre dos y tres días.



P- ¿Quién denuncia, fiscal, el hallazgo de este cuerpo? ¿En qué contexto? ¿De casualidad, por el olor nauseabundo?

F- No. El caso comenzó con una denuncia sobre búsqueda de paradero por parte de los familiares, que fue radicada en la Comisaría 26a. de Santa Fe. Luego esta comisaría deriva el caso al área de Trata de Personas. Ese mismo día viernes, observando registros fílmicos, pudieron determinar que la persona fallecida ingresó a este local junto con otra persona y que luego no salió más, mientras que la otra persona sí.



P- ¿Ustedes pueden entender que esto puede estar vinculado a su actividad?

F- Mire, yo eso lo desconozco.



P- Teniendo en cuenta que la persona que va a ir a audiencia imputativa tendría cierta relación sentimental con la primera mujer arrestada, ¿ustedes descartan que el móvil pueda ser una cuestión personal?

F- En cuanto al móvil, forma parte también de la investigación y son cuestiones que se van a ventilar en la audiencia imputativa. En los días anteriores [al hecho], el local estuvo abierto con total normalidad. [Los empleados] refieren que ellos no tenían conocimiento de la presencia del cuerpo en el lugar.



P- Hay un martillo en el lugar de los hechos, una hipótesis que habla que le dieron una muerte violenta, ¿qué significa ese martillo?

F- La muerte se produce con un elemento contundente, nosotros tenemos secuestros de material, no descarto ni puedo aseverar que alguno de los elementos que tengo secuestrados haya sido el utilizado para cometer el hecho. Obviamente eso también está en este momento en laboratorio para las pericias correspondientes.