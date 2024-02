Ezequiel Medrán, ante la goleada de la Crema destacó: “El carácter que demostró el equipo”

Atlético de Rafaela venía de sufrir su primera caída en la temporada 2024 de la Primera Nacional, torneo Carlos ‘Timoteo’ Griguol’, y se recuperó con una gran goleada ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Uno de los que aún, jugadas cuatro fechas, no ganó en la zona B. Fue 4 a 1 con tres de Nazareno Fúnez y el primero, el que abrió el camino de la victoria, de Juan Capurro.

“Es un triunfo importante, reencontrarnos con la victoria en nuestra casa y con nuestra gente es bueno, y de la manera en la que se logró”, destacó un feliz Ezequiel Medrán en conferencia de prensa. Y remarcó: “El partido pasado con Mitre de local faltaron los goles, hoy la eficacia estuvo en el arco rival”.

Sin brillar, pero con momentos de buenas asociaciones y muy buenas intenciones, la ‘Crema’ fue más que su rival. Y Medrán consideró: “Nos impusimos en el juego desde el minuto inicial hasta finalizar el partido y eso nos deja contentos porque habíamos sufrido una derrota de visitante que dolió; es importante el carácter que demostró el equipo para recuperarse y competir de la manera que lo hizo. Es un paso adelante”.

Lo probó, poco, en la semana, ejecutó el domingo y le salió a la perfección. Lucas Albertengo acompañó a Fúnez en la ofensiva y Atlético tuvo la profundidad que no había tenido, o al menos la claridad en la puntada final, en los encuentros anteriores. Ello contrajo cambios de roles en el medio campo: Capurro de ocho y Galeano de doble cinco.

“A Lucas lo venimos preparando, llegó en la última semana de preparación y se debía preparar de una manera apropiada. Se preparó muy bien, a conciencia, optamos que nos empiece a dar más minutos y desde el inicio, me pone contento que el rendimiento fue bueno en lo individual y en lo colectivo para que sume para el triunfo. El clima no nos dejó probar tanto en la semana. Es importante la gran predisposición de los jugadores en los conceptos tácticos que trabajamos y hablamos. Capurro por derecha nos dio piernas, juego, tuvo llegadas, se encontró con el gol. Es importante el rendimiento que tuvo, a la medida que uno esperaba, lo mismo que Galeano, un trabajo al lado de Fissore con intenciones de tener la cancha de frente, no tanto tiempo de espalda, lo hizo realmente bien”, declaró Medrán.

Párrafo aparte para Fúnez, el nuevo goleador que tiene el conjunto albiceleste, quien anotó un hat-trick en la goleada ante el Lobo mendocino.

“Es importante que el delantero convierta. Estábamos muy a gusto con el trabajo que viene realizando Naza y que se haya reencontrado con el gol lo reconforta a él, al equipo, pero destaco como se brinda para el equipo, si bien en los otros partidos no se le dio el gol, de la manera que viene trabajando es más fácil que se cumplan los objetivos individuales y colectivos”.

Atlético suma 7 puntos sobre 12 posibles, y en relación al comienzo de torneo que tuvo, Medrán manifestó: “Estamos muy conformes con el rendimiento del equipo, han trabajado muy bien, con una solidez y extremadamente solidarios. Lo que vivimos, lo que sentimos, la manera que trabajamos en la semana lo tenemos que llevar en acción a la hora de competir, hoy (por el domingo) el equipo no se guardó nada, compitieron de una manera bárbara. Se impuso ante un rival que se armó con intenciones claras de pelar un campeonato, con muchos refuerzos, nosotros con mucha autoridad el equipo se plantó y lo superó desde el minuto inicial al final”.



EL DATO. Hacía tiempo que un jugador de Atlético de Rafaela no marcaba un hat-trick para su equipo. El último, César Carignano, en septiembre del 2012. Aquel día la Crema le ganó 5-3 a Argentinos Juniors por la 8º fecha del torneo de Primera División. Este último domingo, Nazareno Fúnez, rompió con las estadísticas y anotó por ‘triplicado’ en el triunfo por 4-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Lo particular es que el arquero, del Bicho en aquella ocasión y del Lobo en esta, era el mismo: Luis Ojeda, santafesino de Romang (33 años).