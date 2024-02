Ignacio Torres, gobernador de Chubut, volvió a hablar del enfrentamiento que mantiene con Javier Milei por la quita de fondos de la coparticipación, denunciada la semana pasada por el mandatario provincial.

Torres acudió a la Legislatura chubutense y ocupó una banca para hablar del conflicto. Allí obtuvo el respaldo de todos los bloques políticos mayoritarios y habló en duros términos contra el jefe de Estado, al que desafió: "Yo quiero dialogar y acordar, pero no me dejaré apretar nunca cuando nos quieran poner el pie encima. Menos cuando quieran mentir, difamar. Los que quieran hacer uso de esto para sacar algún rédito político, créanme que la historia los va a juzgar. No es momento de especular".

Luego afirmó que la medida del Ejecutivo no es partidaria -Torres es un dirigente del PRO- sino que se debe a una maniobra política: "¿Para qué subir al ring enemigos imaginarios todo el tiempo? ¿Por qué el agravio? Me lo explicaron de adentro del propio Gobierno. El objetivo no era fiscal, porque el costo es cero. Nos enteramos que, cuando ellos descubren que tienen esta herramienta para hacer un juego de pinzas a través del Central y Economía, nos terminan confesando que es algo político. Disciplinar a todas las provincias".

Y agregó: "No es partidario. No quisieron matar a una provincia del PRO, lo que quisieron es matar a una provincia chica. Un comentario fue 'Chubut es un barrio porteño, son 500.000 habitantes. Que nos puteen'. Es cierto, somos una provincia chica, pero le agradezco al gobierno porque nos juntó a todos, y nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".

Al finalizar, el gobernador anticipó con expectativas que "habrá un encuentro de gobernadores patagónicos en la Ciudad de Buenos Aires este martes" y destacó que "el conflicto con el presidente Javier Milei logró unirnos en defensa de los recursos que pertenecen a las provincias".