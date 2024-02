El Gobierno oficializó el bono a jubilados de hasta $70.000

El Gobierno oficializó el viernes pasado, el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que liquidará la ANSES en marzo.

Es para quienes perciban un monto menor o igual a $134.445,30. Para quienes superen ese valor, el monto extra será igual a la suma necesaria hasta llegar a $204.445,30.

La medida fue oficializada mediante el decreto 177 que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El refuerzo había sido adelantado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el programa "¿La ves?", de Jonatan Viale, por TN.

El Ejecutivo fijó así el primer aumento 2024 para jubilaciones, AUH y otras asignaciones, que paga la Anses desde el 1° de marzo. La suba será de 27,18% y, de este modo, el haber mínimo del próximo mes será de $134.445 más el bono.

Por su parte, el Gobierno oficializó la salida de Osvaldo Giordano de la ANSES, y confirmó que la dirección ejecutiva del organismo previsional quedará a cargo del abogado Mariano Antonio de los Heros, quién se desempeñó como gerente general de la ex Nación AFJP entre 1994 y 2002.



CÓMO PAGARÁ ANSES

EL BONO DE $70.000

De acuerdo con lo detallado en el decreto, el bono se pagará de la siguiente manera:

* Lo recibirán quienes, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $134.445,30. Para ellos, la ayuda previsional será de $70.000.

* Los titulares que perciban un importe superior a los $134.445,30, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30.

* Los beneficiarios de pensión (PUAM y no contributivas) serán considerados como un único titular para recibir el bono.



QUIÉNES LO COBRARÁN

EN MARZO

En cuanto al bono en sí, el refuerzo extraordinario de $70.000 está destinado a:

* Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo ($134.445,30).

* Aquellos titulares de jubilación y pensión que no superen los $204.445,30, recibirán un extra será igual a la suma necesaria para llegar a ese valor.

* Titulares de la Pensión No Contributiva (PNC).

* Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).