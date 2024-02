Un cumpleaños especial en el Aero Club

El Aero Fest, Música y Aviación, se llevará a cabo el próximo sábado 2 de marzo en el marco del aniversario número 99 del Aero Club de Rafaela, que se producirá un día antes ya que la entidad se fundó el 1 de marzo de 1925. La cita está programada desde las 20 en el sector Sur, frente al Hangar 2 y promete reunir a una gran cantidad de público toda vez que está anunciada la presencia de cinco reconocidas bandas de nuestra ciudad: Tosello, Duverne, Yossen; Cinco Monos, La Nona Taylor, 3 Gatos Locos y La Quinta.

Gabriel Rivarossa es uno de los dirigentes que está abocado a la organización del espectáculo y en tal sentido nos manifestó que "en función a los 99 años de la institución habíamos pensado, y así surgió todo, de invitar a los Aero Clubes, pilotos amigos, a pasar un día en nuestras instalaciones con la pileta, canchas de tenis, asadores. En estos últimos tiempos a la vez empezamos los viernes y sábados en el Aero Bar a llevar grupos musicales que fue un buen suceso. Eso se potenció y de tal manera nace este festival, porque al tener contacto con los músicos percibimos que hace rato que no se hace un buen festival musical. Asi que se fue conformando con estos 5 grupos musicales. Vamos a tener servicio de cantina y el costo de la entrada es de 5.000 pesos, con la posibilidad de 4.000 de forma anticipada. Asi que estamos entusiasmados por la buena repercusión que estamos teniendo".

En cuanto a la duración, Gabriel manifestó que "Estimamos que va a ser un espectáculo muy lindo, ya que van a ser alrededor de cinco horas. Además va a estar un DJ poniendo música en los intervalos de grupo y grupo".

Posteriormente, expresó su agradecimiento "al municipio por su aporte en lo que respecta a estacionamiento, tránsito, logística, para que todo salga a la perfección".



QUE PUEDA PERDURAR

Uno de los objetivos que se plantea la dirigencia del Aero Club es que esta iniciativa pueda mantenerse en el tiempo. "La idea de esto que hace rato que no se hace un festival de este tipo y con las ventajas de las instalaciones que tenemos, es que se transforme en algo que se repita todos los años, que sea un elemento turístico mas para la ciudad de Rafaela", anheló Rivarossa.

Con respecto a la parte de aviación, está la expectativa que los pilotos vengan con sus aviones, pero no como festival aéreo, "sino para estar juntándonos, pasar momentos muy buenos y hablando temas en común", aclaró el dirigente.

Todo esto está apoyado por FADA (Federación Argentina de Aero Clubes), como también por la Federación Santafesina de Aero Clubes.