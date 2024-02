Fórmula 1: la temporada más larga de la historia

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La temporada más larga de la historia de la Fórmula Uno, con un récord de 24 carreras, se pone en marcha esta semana en Baréin, en lo que podría ser un largo camino para los equipos que esperan cerrar la brecha y vencer al dominante Red Bull de Max Verstappen.

La evidencia de los tres días de pruebas en el circuito de Sakhir la semana pasada fue que Red Bull, ganador de 21 carreras de 22 el año pasado, parece encaminado a repetir sus actuaciones. Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin hablaron bien de sus nuevos coches, confiando en que se hayan eliminado los problemas técnicos y mejorado el rendimiento, pero las mejoras serán puestas a prueba realmente cuando llegue la hora de la verdad.

La sospecha es que cuando la bandera a cuadros caiga el sábado por la noche -las dos primeras carreras de la temporada en Oriente Medio se celebrarán un día antes de lo habitual para adaptarse al Ramadán-, Red Bull será el primero en cruzar la línea de meta.

Como dijo el director del equipo McLaren, Andrea Stella, en Bahrein: "Hay un coche que parece haber encontrado un gran ritmo. Por desgracia, (es) el coche que ya fue el más rápido el año pasado".

La esperanza para los aficionados que desean carreras más reñidas y anhelan un cambio tras la racha de 38 victorias de Red Bull en las últimas 44 carreras, es que la diferencia -si es como se teme- se reduzca a medida que avance la temporada.

"Ahora hay más carreras, así que hay más tiempo en pista, más datos, más comprensión, más mirar a otros coches y ver qué desarrollos traen", expresó a Reuters el piloto australiano Daniel Ricciardo, y añadió: "No creo que nadie esté pulsando ningún botón de pánico. Es una temporada larga y los desarrolladores pueden hacer grandes cambios". Ferrari, el único equipo que superó a Red Bull el año pasado, fue el más rápido en los entrenamientos, pero Mercedes también se mostró animado.

"Las cosas se ven bien", manifestó el director técnico de Mercedes, James Allison, tras las pruebas. "No creo que sea una sorpresa para nadie que (Red Bull) esté por delante de sus perseguidores, pero creo que haremos un buen papel en la persecución y espero que nos desarrollemos con fuerza a lo largo del año", continuó.

Esta temporada será la despedida del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton de Mercedes, antes de que el piloto más laureado del deporte se marche a Ferrari en 2025 como sustituto del español Carlos Sainz.

Quién ocupará el asiento de Hamilton será tópico de muchos rumores en los próximos meses, al igual que el futuro compañero de Verstappen, ya que el mexicano Sergio Pérez termina contrato a finales de este año.



CIRCUITOS QUE REGRESAN

En cuanto a las carreras, China regresa por primera vez desde 2019, mientras que Imola vuelve después de que la del año pasado tuviera que ser cancelada por inundaciones. Habrá de nuevo seis fines de semana sprint, con Miami y Shanghái como novedades, y un formato revisado con la carrera de 100 km celebrada el sábado antes de la clasificación para el gran premio del domingo.

No hay pilotos novatos y, sorprendentemente, no hubo cambios en las alineaciones desde finales de 2023. Sí hay nuevos jefes de equipo, con Günther Steiner reemplazado por Ayao Komatsu en Haas y Laurent Mekies ahora a cargo del renombrado Cash App RB (ex AlphaTauri). Alfa Romeo, dirigida por Sauber, compite ahora como Stake F1, donde las leyes sobre apuestas lo permiten.