Sensaciones y sentimientos

SANDÍAS CON TOQUE DE AZUL



Por Hugo Borgna



El azul tiene privilegios. Es visto como el tono ideal; de los sueños, de nombres para mujeres, para objetos y personas, y se sube al carro triunfal de la nobleza entendida como abolengo y como estética. Por lo menos, así parece. O algo de eso.

Hasta hace un tiempo se usaba la expresión “tener buena prensa”, el azul lo tuvo, pero tal vez haya sido por haber encontrado una estratégica ubicación, así lo muestra la foto que difundió el historiador Fernando Algaba de la emblemática esquina de Avenida Mitre y Roque Sáenz Peña mostrando en la ochava noroeste el bar 12 de Octubre de Pedro Allara.

Todo bien hasta ahora, pero… ¿qué tiene que ver con el tan apreciado color azul?

El contacto son las sandías y su particular dificultad para ser cargadas a mano. Y L T 28 Radio Rafaela, cuando estaba en el Bulevar Lehmann.

Una perfecta diagonal va desde el bar 12 de Octubre, en la ochava sureste, a la actual estación de servicio. En la época de la foto, le dio vida la visión comercial de empresarios camioneros que vieron allí el lugar ideal para vender…

¡Si! ¡Sandías! y ahora entra en acción nuestra L T 28.

Necesitaban promover su rugbiano producto y se comunicaron con el departamento de publicidad de Radio Cultural Agraria. Le plantearon la cuestión a la persona encargada que, ágil de pensamiento y acción, recordó que una pared de esa parcela, hasta ese momento sin ocupación, estaba pintada de azul en una de sus deshabitadas paredes y, como se trataba de que se localizara fácilmente el lugar para los compradores, sugirió que se lo llamara “Patio azul” ; allí quedarían las esperanzadas sandías aguardando el viaje a los domicilios de tantos rafaelinos.

Fue un verdadero boom comercial (la palabra boom, así dicha, es otro modismo de la época).

El Patio azul se convirtió en el epicentro del espacio preferido para comprar esos productos y ese patio que, cada vez con más frecuencia y rapidez, fueron conociendo los paladares más diversos. Negocio redondo y a la vez ovalado que dejó también satisfecha a la persona titular de la publicidad de L T 28 quien, además, explicaba cada vez que se lo requería (muchas realmente) el inteligente y colorido origen del nombre del recién identificado páramo ciudadano.

Por su parte, las sandías adquirieron un impensado estatus de superioridad. No fueron ya solo un pintoresco fruto, el azul del sitio les mejoró el nivel estético, viéndose ellas como anfitrionas triunfadoras cada automóvil se acercaba y… ¿para qué iba a ser sino para llevarse alguna? Esos conductores no se privaron tampoco de buscar con la mirada la tan mentada pared de azul que había inspirado a la jefa de publicidad de la emisora local. La pared había ganado brillo propio y más de una vez le pareció oír que la llamaban hermosa, como a la higuera de la poesía de Juana de Ibarbourou.

Lo demás es historia y no es decir poco.

Dicen los creadores de fábulas que un “parroquiano”, (que había guardado en su interior buena parte de una bodega, en el bar 12 de octubre de Pedro Allara), manifestó haber visto en la vereda noreste de la ochava una locomotora, de la que bajaron sus maquinistas perdiéndose en el sandial, dejándola de hecho abandonada; también que uno de sus acompañantes del bar, compañero inefable de degustación, le contestó que eso debía ser bien cierto y posible: había visto que en el bar a veces servían vino premium pero, eso sí, con todos sus octanos.

Para no desprestigiar aquí la calidad de lo servido por Pedro Allara dejamos el relato, seguros también de que alguien pudo pasar ocasionalmente, y anticipar: “y lo van a decir por radio”.