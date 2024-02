Reunión con el Ministro de Ambiente

RAMONA. - Intendentes y Presidentes Comunales de municipios de la Provincia de Santa Fe, adheridos a la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (RAMCC), concretaron una reunión con Enrique Estevez, Ministro del área, para intercambiar estrategias de acción climática y, además, proceder a la firma de un convenio marco de colaboración y cooperación entre para coordinar actividades de interés mutuo como programas, asesoramiento, integración, formación y diversas estrategias que aborden la problemática.

En la exposición cada uno de los líderes locales pudo intercambiar con Estevez sus pareceres y consideraciones. En ese contexto, José Barbero detalló cada uno de los objetivos alcanzados por la comunidad ramonense dentro de las directrices establecidas en el Plan de Acción, con acciones concretas de adaptación y mitigación en cada uno de los ámbitos de aplicación, y que llevan por propósito la reducción de los gases de efecto invernadero oportunamente inventariados.

De la actividad, que tuvo lugar en la sede administrativa de la Red en la ciudad de Rosario, también participaron el secretario General de Gobierno, Juan Cruz Cándido, el secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, y funcionarios del área.



LA VUELTA DE LOS FABULOSOS CARNAVALES

El próximo viernes 1 de marzo, a partir de las 21 horas, volverán a tener su cita los excepcionales carnavales ramonenses, aguardándose una nutrida concurrencia que seguramente colmará el corsódromo de la localidad que, en esta ocasión, tendrá sede en calle R. Ortiz, frente al gimnasio cubierto del Centro Cultural y Deportivo.

La velada contará con la participación de la Comparsa Zumbaé de la localidad cordobesa de Altos de Chipión y Maitei de Eusebia, taxis locos y la animación musical de Buenos Muchachos, contando con servicio de cantina a cargo de disciplinas deportivas del Club.

Este evento cultural cuenta con el auspicio de la Vicegobernadora de la Provincia Gisela Scaglia y el Senador Provincial Alcides Calvo y recupera una celebración que ocupa un lugar especial en muchos países de tradición católica apostólica romana, ya que mezcla elementos de la religión cristiana con la pagana que se personifican en desfiles y fiestas populares.



ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

Asumiendo el compromiso que como Estado le compete en materia educativa, brindando los instrumentos necesarios para fortalecer el proceso de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, el gobierno ramonense efectuó la distribución de útiles escolares, para el ciclo lectivo que comienza.

Esta acción que cada año es articulada desde el Área Social, busca garantizar que cada estudiante pueda disponer de la totalidad de sus menesteres, conforme a la exigencia del ciclo lectivo que se encuentra cursando. De esta manera, cada beneficiario recibió cuadernos, lápices, carpetas, repuestos y demás materiales necesarios para comenzar el año y la colaboración para su adecuada disposición.



ACCIONES CONTRA EL DENGUE

Detectados casos positivos de dengue y reportados por las autoridades sanitarias, personal comunal realizó acciones de bloqueo que involucran las manzanas urbanas circundantes al domicilio del paciente identificado y su grupo familiar.

Al efecto se llevó adelante la fumigación a fin de eliminar fuentes de reproducción de mosquitos, que han proliferado a raíz del estancamiento del agua en distintos puntos de la planta urbana. En este caso, se utilizan insecticidas de baja toxicidad aplicados en depósitos de agua, veredas, cunetas y zanjones.

No obstante, se reitera que la prioridad es el descacharrado porque elimina los criaderos de mosquitos que transmiten el dengue. Sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue, requiriendo, entonces, la colaboración de la comunidad en esta fundamental tarea.