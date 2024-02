Cómo quedó la Crema en la tabla tras golear al Lobo mendocino

Nazareno Fúnez tuvo su gran noche y Atlético de Rafaela no tuvo inconvenientes para superar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 4 a 1, por la cuarta fecha de la zona B de la Primera Nacional torneo Carlos Timoteo Griguol.

Hat-Trick del rosarino más otro de Juan Capurro (el primero en la Crema) y triunfazo del elenco que conduce Ezequiel Medrán, siendo el primero de la temporada como local, el segundo en lo que va del 2024.

Con esta victoria la Crema suma 7 puntos y se mantiene dentro de la ‘zona expectante’ en la cual pretende estar. Está a tres de los líderes, Colón de Santa Fe y Defensores de Belgrano.

En la próxima fecha Atlético

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 4

Viernes 23/02

Talleres de Remedios de Escalada 0 vs Estudiantes de Buenos Aires 1

Defensores de Belgrano 0 vs Temperley 0

Sábado 24/02

Deportivo Madryn 0 vs Gimnasia y Tiro de Salta 0

Defensores Unidos 0 vs Mitre Santiago del Estero 0

Almagro 0 vs Brown de Adrogué 0

Deportivo Maipú 0 vs San Martín de San Juan 2

Ferro Carril Oeste 1 vs Arsenal 1

Domingo 25/02

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 vs Brown Puerto Madryn 0

San Telmo 1 vs Nueva Chicago 0

Güemes del Estero 1 vs Agropecuario 1

Racing de Córdoba 1 vs Tristán Suárez 1

Chaco For Ever 0 vs Dep. Morón 2

Atlético de Rafaela 4 vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1

Alvarado 1 vs All Boys 0

Colón 4 vs Patronato 0

Quilmes 1 vs Chacarita 0

Lunes 26/02

17.00hs San Miguel vs San Martín de Tucumán

Martes 27/02

21.10hs TyC Sports Atlanta vs Aldosivi

A confirmar

Alte. Brown vs Estudiantes Rio Cuarto