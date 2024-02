Otro título para la máquina de Gómez Cora

Por tercera vez seguida en Vancouver, Canadá, el seleccionado argentino ganó, gustó y goleó a Nueva Zelanda en la gran definición por el Oro. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora venció por 36-12 y se alzó con su tercer título consecutivo en la presente temporada del circuito.

En semifinales derrotaron por 35-19 a Estados Unidos. Antes, en cuartos, superaron por 14-12 a Samoa, y en la fase de grupos le habían ganado por 24-19 a Fiji, por 38-7 a España y 12-10 a Canadá.

Argentina (36): Luciano González Rizzoni, Germán Schulz, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Matías Osadczuk, Santiago Álvarez y Tobías Wade.

Entrenador: Santiago Gómez Cora.

Ingresaron: Gastón Revol, Rodrigo Isgró, Matteo Graziano, Tomás Elizalde y Agustín Fraga.

Nueva Zelanda (12): Cody Vai, Brady Rush, Akuila Rokolisoa, Sam Dickson, Scott Curry, Amanaki Nicole y Joe Webber.

Entrenador: Tomasi Cama.

Ingresaron: Tepaea Cook Savage, Fehi Fineanganofo, Che Clark, Xavier Tito-Harris y Roderick Solo.

Tantos en el Primer Tiempo: 2', Try de Webber (NZ); 3', Gol de Rokolisoa por Try de Rush (NZ); 4', Gol de Wade por Try de Moneta (A), y 7', Try de González Rizzoni (A).

Resultado Parcial: Argentina 12 - Nueva Zelanda 12.

Tantos en el Segundo Tiempo: 5 y 8', Goles de Wade por Tries de Osadzcuk (A); 6', Try de Odadczuk (A), y 9', Try de Graziano (A).

Cancha: BC Place.

Árbitro: Jérémy Rozier (Francia).