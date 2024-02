Provincia puso en marcha el programa de seguridad “Vínculos”

Con el objetivo central de implementar políticas de prevención en seguridad en municipios y comunas del territorio provincial, fortalecerlas y generar entornos más seguros en las localidades, el pasado viernes el Gobierno de Santa Fe relanzó en Santo Tomé el programa Vínculos. Fue en un acto desarrollado en La Vieja Usina que fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, de la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el intendente Miguel Weiss Ackerley.

“Vínculos apunta a acompañar con organización, capacitación y logística los esfuerzos que los gobiernos locales ya realizan para prevención del delito y para aumento de los niveles de control urbano y de seguridad”, remarcó Cococcioni, para luego valorar que “es una iniciativa muy importante que recupera también experiencias anteriores, incluso cuando nuestro gobernador Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad. Este programa parte de la concepción que el abordaje de los problemas de delito y violencia no se agota en la herramienta policial, investigativa o penitenciaria, que son componentes fundamentales, sino que también hay que acompañar todo lo que los gobiernos locales ya están haciendo”.

Cabe señalar que los ejes centrales de trabajo en torno a Vínculos son infraestructura urbana para la seguridad; recursos materiales y de formación específica para áreas de seguridad local; e infraestructura tecnológica para el control: videovigilancia, alarmas comunitarias e institucionales, botones de pánico. Cabe señalar que está destinado a todos los gobiernos locales que adhieran a la convocatoria y que también pueden participar Asociaciones Civiles y Fundaciones debidamente acreditadas.

ARTICULACIONES POR LA SEGURIDAD

Más adelante, Cococcioni explicó que “muchas veces vemos que los gobiernos locales realizan esfuerzos en soledad, no necesariamente por una decisión intencional, sino porque desde la centralidad de un Gobierno provincial es difícil llegar a todos y cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe”. Por eso, para finalizar, el Ministro indicó que “ésta también es una forma de ganar más eficacia en la lucha contra el delito y de construir con cada intendente y presidente comunal, que son los aliados de la provincia de Santa Fe en la lucha contra el crimen”.

Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley destacó la propuesta ya que “el tema de mayor preocupación en todas las localidades de la provincia de Santa Fe es la inseguridad y el miedo de no poder salir tranquilo a la calle. Esta es una herramienta para que podamos reforzar nuestros propios esfuerzos”. De este modo, concluyó que “son acciones que los gobiernos locales llevamos a cabo y que el Gobierno provincial va a reforzar. En nuestro caso en particular, para mejorar el sistema de monitoreo. Ya estamos trabajando en eso, queremos aumentar la capacidad del centro de monitoreo, tener más cámaras, modernizarlo y conectarlo para que sea más fluida la comunicación”.