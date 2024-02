Racing le ganó a Independiente

Racing es el dueño de Avellaneda. En el Libertadores de América, jugó un gran segundo tiempo, se hizo fuerte y derrotó a Independiente 1-0. Adrían Martínez marcó el tanto del triunfo.

El Rojo no encontró el partido en ningún momento. Pese a la intención de su entrenador de pelear el encuentro, no tuvo una buena tarde, jugó mal y fue superado 80 minutos por un rival que dominó en todo momento sin pasar mayores sobresaltos.

Tal es así, que desde el gol de Maravilla en la segunda parte, el equipo de Gustavo Costas continuó con ataques y subidas constantes de Santiago Solari y Facundo Mura por los costados, mientras que el local no pudo generar ninguna chance de peligro en el arco de Gabriel Arias.

Con este resultado, la Academia se sube al tercer puesto de la zona B de la Copa de la Liga al cosechar 13 puntos, tres menos que el líder Godoy Cruz. Por su parte, Independiente continúa puntero, pero a falta de los partidos de River, Instituto, Argentinos y Barracas Central.



EN CÓRDOBA, A MANO



Belgrano y Talleres no pudieron romper la igualdad en el Ciudad de Córdoba. Allí, jugaron un muy atractivo partido e igualaron 2-2. Bryan Reyna y Nicolás Meriano marcaron para el Pirata, mientras que Ramón Sosa y Alejandro Martínez lo hicieron para la T.



ABURRIDO EMPATE EN EL DUCÓ



Huracán y San Lorenzo empataron 0-0 en el Tomás A. Ducó, por la continuidad de la fecha 7 de la Copa de la Liga que marca en el calendario una buena cantidad de clásicos. El Globo presentó el debut de Walter Coyette como técnico interino, quien se hizo cargo de las riendas del equipo tras la salida de Facundo Sava. El clásico porteño tuvo un nivel muy pobre, con un primer tiempo que lo tuvo al local más cerca de abrir el marcador.