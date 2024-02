Triunfos de Ben Hur, Quilmes y Sportivo Norte

Por la primera instancia de la Copa Departamento Castellanos, en la tarde-noche del sábado, Ben Hur, Argentino Quilmes y Sportivo Norte ganaron sus respectivos compromisos y de esta forma comenzaron con el pie derecho el 2024 de Liga Rafaelina de Fútbol.



La BH se impuso por 3-1 ante Sportivo Aureliense, con goles de David Quinteros (20m PT), José Alberto (14m ST) y Luciano Bravo (31m ST). El descuento llegó por intermedio de Sebastián Morello (38m ST). En el Lobo se fue expulsado Tomás Asteggiano (42m PT).



Por otro lado, el ‘Cervecero’ derrotó 3-1 a Belgrano en San Antonio gracias a los tantos de Leonardo Ochoa (6m PT), Juan Weissen (18m PT y 21m PT, de penal). El empate parcial fue anotado por Pairone (8m PT).



El ‘Negro’ también ganó y lo hizo por 3 a 0 con tantos de Oscar Maldonado (28m PT), Elías Venica (16m ST) y Marcos Ramírez (36m ST).





TODOS LOS RESULTADOS DEL SÁBADO



Sp. Aureliense 1 vs Ben Hur 3, Zenón Pereyra 1 vs Florida de Clucellas 2, Belgrano de San Antonio 1 vs Argentino Quilmes 3; Sportivo Libertad Estación Clucellas 1 (2) vs Atlético Esmeralda 1 (3), Deportivo Susana 0 vs Brown de San Vicente 2; La Hidráulica 0 vs Atlético de María Juana 2; La Trucha FC 0 vs Sportivo Norte 3; Sportivo Santa Clara 1 vs Deportivo Aldao 4; Independiente Ataliva 0 (3) vs Argentino de Vila 0 (1).



DOMINGO 25/02: 10.00hs San Martín de Angélica vs Atlético Juventud (A. Isasa). LUNES 26/02: 21.00hs Tiro Federal de Moisés Ville vs 9 de Julio (A. Gorlino); 21.30hs Moreno de Lehmann vs Deportivo Josefina (S. Yori); Defensores de Frontera vs Libertad de Sunchales (G. Vacarone); Sportivo Roca vs Atlético de Rafaela (R. Pérez); Juventud Unida de Villa San José vs Deportivo Ramona (C. González).