Claves de un conflicto entre Nación y provincias que escala cada vez más

El conflicto entre la Nación y Chubut, que se podría extender a otras provincias, está vinculado con fondos de la coparticipación federal que la Nación pretende cobrar ya, mientras que el distrito patagónico propone devolver en cuotas.

El mandatario chubutense Ignacio Torres advirtió que podría interrumpir el suministro de petróleo al resto del país si no se llega a un acuerdo.

Según la carta enviada por Torres a la Nación, en febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones a Chubut, "más de un tercio de su coparticipación mensual".

Asimismo, Torres planteó que "de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público".

En este sentido, explicó que son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica.

"Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron", explicó el mandatario chubutense en una carta también firmada por sus partes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Hasta el viernes último, Chubut recibió de Nación $ 25.391 millones, sumando los envíos de coparticipación y "Compensaciones por Consenso Fiscal". Pero apenas $2 millones en concepto de "transferencias de servicios" como Educación, Salud, Hospitales y Minoridad y apenas $3 millones del "Fondo Compensatorio de Desequilibrios Fiscales Provinciales".



CUÁNTO PETRÓLEO Y GAS

APORTA LA PATAGONIA

La participación de Chubut en la producción total de petróleo y gas es muy significativa. Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía, en 2023 la Argentina produjo 36.867.693 m3 de crudo y 48.109 millones de m3 de gas. La provincia patagónica tuvo un "share" de 21,4% y 5,82% respectivamente.

Si se considera a toda la Patagonia (los demás gobernadores de la región se sumaron al reclamo), los números son aún más contundentes.

De acuerdo con estadísticas publicadas por la consultora Oil Production Consulting, entre las tres cuencas que se encuentran en esa zona (Austral, Neuquina y Golfo de San Jorge) aportan el 98% de la producción total de petróleo del país.

En lo que respecta al gas, la Patagonia tiene una participación del 97%. En ese caso es Neuquén, con Vaca Muerta, el líder indiscutido de producción.

En el caso de las reservas, el agregado de las 3 cuencas situadas en la Patagonia da que detentan el 89% de las reservas de petróleo y 98% de las reservas de gas de la Argentina.



QUÉ HABÍAN ACORDADO

LA NACIÓN Y CHUBUT

A principios de enero, tras reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, Torres había dicho: "Estamos negociando con Francos una compensación con Chubut para no pagar la deuda con el Fondo Fiduciario y la Anses".

Una semana más tarde, el mismo Francos y el ministro de Defensa, Luis Petri, volvieron a reunirse con Torres, pero en esa oportunidad para hablar de los cambios a la Ley Federal de Pesca incluidos en el proyecto de Ley Ómnibus que finalmente el gobierno retiró del Congreso.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente señaló que los fondos que reclama la provincia corresponden a "una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial".

En ese sentido, explicaron que el cobro de dicha deuda "se realiza por descuento directo de la Coparticipación".

"De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere", planteó el Poder Ejecutivo.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", fue la desafiante respuesta del Gobierno.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió en su cuenta de X que "la deuda de la Provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial al 29/02/2024 asciende a la suma de $ 119.091.257.332,36. El Gobierno de la Provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda".

"Según los términos del préstamo, las cuotas se descuentan de forma automática de los recursos coparticipados. Actualmente, hay otras 10 provincias que tienen deudas con el Fondo Fiduciario, en iguales condiciones", dijo Caputo, quien agregó que "Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas en el préstamo acordado". (NA)