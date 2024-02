"Ni el kirchnerismo" se animó a tanto, según Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, acusó al presidente Javier Milei de actuar de manera "extorsiva e ilegal", por lo que remarcó que "ni el kirchnerismo se animó a hacer lo que está haciendo el Gobierno". "Ni el kirchnerismo se animó a hacer lo que están haciendo, es extorsivo y es ilegal. El Presidente elige todos los días un enemigo distinto. El Gobierno tiene mucho más casta de los que meten en la bolsa", sostuvo el mandatario patagónico.

Luego de protagonizar un fuerte cruce en redes sociales por el recorte de fondos de coparticipación para saldar una deuda de Chubut, el dirigente del PRO consideró que "es peligrosa la imagen que está dando Milei frente al mundo".

"No veo al Presidente peleándose con el kirchnerismo ni contra el narcotráfico", agregó en declaraciones radiales. Y agregó: "Es frustrante para quienes vimos en este Gobierno la posibilidad de tener un Gobierno reformista. Es un Gobierno que no distingue a los aliados de los no aliados y se manejan de manera caótica".



BULLRICH CRUZÓ

A NACHO TORRES

La ministra de Seguridad y presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, criticó al gobernador de Chubut y compañero en el partido amarillo, Ignacio "Nacho" Torres, y afirmó que ningún miembro del espacio de centroderecha "puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada".

"Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada", sostuvo la funcionaria nacional. La integrante del Gabinete defendió al presidente Javier Milei en medio de su disputa con el chubutense, quien advirtió que frenaría las salidas de petróleo y gas de su provincia frente al recorte que sufrió de fondos de coparticipación por una deuda distrital.

"No sólo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país", consideró Bullrich. Y concluyó: "El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos".

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos , aseguró que el presidente Javier Milei "se siente con espaldas por el 56% de los votos que obtuvo con este discurso" de ajuste, en medio de la fuerte tensión con los gobernadores.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete se refirió al conflicto con la provincia de Chubut y lamentó la advertencia del gobernador de esa provincia patagónica, Ignacio Torres, de frenar el envío de petróleo y gas. "El gobernador de Chubut podrá amenazar si quiere, concretar su amenaza, pero tiene que someterse a la ley. No tiene ninguna capacidad, ninguna facultad, ningún derecho para cortar el suministro de petróleo, que lo hacen empresas privadas, que va por oleoductos privados y va al puerto. Salvo que lo haga por la fuerza y ahí estaría cometiendo un ilícito, pero no creo que sea su intención", lanzó. Y agregó: "Será responsable de sus actos".

Francos consideró que Torres se siente "molesto, enojado porque por ahí esperaba recibir una ayuda del Gobierno que no recibió" y ratificó la política de ajuste que lleva adelante la Casa Rosada y que está generando un fuerte enfrentamiento con los gobernadores: "Las provincias también tienen que reacomodar sus gastos a los ingresos que tienen por la coparticipación y por ingresos propios". (NA)