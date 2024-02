El Presidente se "c... de risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito", contó un asesor

Tras el cruce con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el presidente, Javier Milei, viajó hacia Estados Unidos a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y, según uno de sus principales asesores de imagen, dedicó tiempo a "reírse" de los dichos del mandatario provincial.

"Viajando con Javier (Milei) y El Jefe (Karina Milei). El presidente, mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito. Luego a pura selfie. VLLC", señaló Santiago Oría, el cineasta que está a cargo de la producción audiovisual del Presidente.

De esta manera, en la espera del despegue de su vuelo de American Airlines hacia Washington, donde disertará en un congreso económico de carácter liberal, el mandatario argentino se sacó fotos con todos los trabajadores abordo y hasta se tomó un tiempo para leer tweets de ´Nacho´ Torres.

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", había sido el desafío que lanzó Torres contra el Gobierno por los recursos de Chubut.

El mandatario chubutense se había manifestado en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

La posición del gobernador fue avalada horas después por el resto de los mandatarios patagónicos, quienes publicaron un comunicado conjunto en el que alertaron que si Nación "no le entrega" a Chubut los $13.500 millones que le "retuvo ilegalmente", apoyarán la decisión de Torres de "no entregar su petróleo y su gas". (NA)