Milei: "No nos vamos a rendir en hacer a Argentina grande de nuevo"

El presidente, Javier Milei, participó ayer de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), una cumbre que organizó en Washington el actual candidato presidencial norteamericano Donald Trump, y aseguró que se plantea hacer "una Argentina grande de nuevo".

"La casta corrupta se compone de políticos ladrones, que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos. Por empresarios prebendarios, que hacen negocios con los políticos corruptos. Por medios de comunicación corruptos, que están muy enojados con nosotros porque les eliminamos la pauta oficial", enfatizó Milei.

En ese marco, el jefe de Estado continuó: "También por sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente. Y profesionales que viven de la religión del Estado. Por lo tanto, tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando, pero no nos vamos a rendir en hacer a Argentina grande de nuevo".

El presidente realizó esta caracterización cuando se refirió, ante un auditorio colmado, a las dos "reformas estructurales" que impulsó en el Congreso, como es el caso del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la Ley Bases, las cuales no llegaron a buen puerto. "Estas normas proponen darle más libertad a los argentinos y eliminar la corrupción de la política. Pero encontraron resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema en favor de la casta corrupta", argumentó.

Al iniciar su disertación, Milei saludó a los presentes presentándose como "el león" e ironizó diciéndoles que se "agrandó un poco el barrio" en alusión a quienes lo catalogaban como "fenómeno barrial". "Lindo día para hacer temblar a la izquierda", exclamó y comenzó a explicar algunos postulados económicos que rigen su pensamiento.

Sostuvo que la economía neoclásica y su concepción de fallos del mercado es funcional al "avance del estatismo y eso destruye el crecimiento económico" y que están equivocados. "Supongamos que estamos en el momento que alumbrábamos con velas y todavía no había llegado (el inventor Thomas) Edison. En el momento que aparece la lamparita los fabricantes de velas irían a la quiebra. Si hubiéramos hecho caso a los intervencionistas en vez de tener esta conferencia en esta hermosa sala llena de luces, lo haríamos con velas. Así es como los socialistas arruinan nuestras vidas", afirmó.





Por otra parte, durante su alocución, Milei reiteró que la justicia social es "violenta e injusta". "No es ni justa ni social, ni nada. Es una aberración", sostuvo el mandatario. A su vez, en un discurso que duró poco más de una hora, el jefe de Estado cerró su presentación con una arenga contra el "socialismo" y en favor de "la libertad".

"No dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación. No avalen la idea de los fallos del mercado. No permitan el avance de la agenda asesina. No se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social", subrayó el Presidente. Y, en el mismo tono, manifestó: "No entreguen su libertad. Pelen por su libertad. Si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria".

Para cerrar su discurso, Milei exclamó tres veces su característico lema "Viva la libertad carajo". En el encuentro de la CPAC, que comenzó el miércoles, participaron oradores como el exasesor de la Casa Blanca durante la administración Trump, Steve Bannon, el presidente del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, quien fue principal impulsor de la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020, conocida como "Brexit".

Milei había viajando con una acotada comitiva integrada por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Werthein. De esta forma, buscó hacerle un guiño al candidato republicano en las elecciones norteamericanas, con quien se siente más cerca ideológicamente. De hecho, Trump está en carrera para ganarle la pulseada al actual presidente estadounidense, Joe Biden, y volver a la Casa Blanca.

Milei dio su discurso extenso en el foro que reúne al ala más conservadora de los Estados Unidos, pero no habló formalmente con Trump. Sin embargo, el ex mandatario del país del norte le dedicó unas palabras al presidente argentino durante su intervención.

"Es uno de los pocos que puede hacer grande a la Argentina otra vez", dijo Trump al referirse a Milei, quien estaba presente en el auditorio. "Quiero agradecer al presidente de la Argentina, que tuvo mucha publicidad. Es un gran señor, es MAGA, Make Argentina Great Again. Puede hacerlo bien. Javier Milei. Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí", sostuvo el ex mandatario norteamericano.

En tanto, Milei no pudo contener la emoción y se fundió en un fuerte abrazo con el líder republicano al encontrarse con él en un detrás de escena de la convención. "Estoy muy feliz", le dijo el mandatario nacional a Trump mientras la daba un fuerte abrazo. "Sos muy generoso conmigo", agregó el libertario en un video que compartió en redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esta semana, Milei ya había tenido un gesto hacia los republicanos, al recibir al senador Marco Rubio, quien suena como posible candidato a vicepresidente de Donald Trump para las elecciones de este año. (NA-Télam)