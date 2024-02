Triunfos de Irlanda y Escocia en el Seis Naciones de rugby

Febrero es sinónimo de Seis Naciones en el mundo del rugby europeo. Y después de un fin de semana libre, ayer regresó la actividad con dos partidos: la goleada de Irlanda ante Gales para seguir con el sueño latente del bicampeonato y del Grand Slam (consagrarse ganando todos los partidos), y el triunfo de Escocia frente a Inglaterra en una nueva edición del clásico británico. Este domingo, Francia, que aún sueña con el título, recibirá, a las 12 (ESPN 3 y Star+), a la Italia de Gonzalo Quesada para bajarle el telón a la tercera fecha.



Irlanda lo ganó de principio a fin. El triunfo del Trébol ante los Dragones fue contundente. De hecho, no sufrió tantos en el primer tiempo, gracias a una defensa potente en campo rival y a un juego ofensivo de manos que supo aprovechar los huecos que los dirigidos por Warren Gatland dejaban en los 22 metros finales. Con un Jack Crowley preciso con la patada (cuatro conversiones y dos penales), los dueños de casa se hicieron cargo del encuentro en todo momento. Además, Irlanda apoyó cuatro tries, todos de autores diferentes (Dan Sheenan, James Lowe, Ciaran Frawley y Tadhg Beirne), para quedarse con el bonus.



ESCOCIA SUPERÓ A LA ROSA



De menos a más, el Cardo se sobrepuso a un inicio convulsionado en el que sufrió al apertura contrario George Ford y al fullback George Furbank. Tanto es así que estaba 10-0 abajo en el marcador. Sin embargo, con un hattrick de Duham van der Merwe y el acierto con el pie del 10, Finn Russell, lo dio vuelta para dejar a su clásico rival sin fiesta y quedarse así con la Calcutta Cup por 30-21.

En definitiva, Inglaterra no tendrá más opción que vencer a Irlanda en dos semanas en Twickenham si es que desea evitar que el Trébol festeje en su casa por su segundo año consecutivo.



Las Posiciones: Irlanda 15, puntos; Escocia 9; Inglaterra 8; Francia 4 (-1); Gales 3; Italia 1 (-1).