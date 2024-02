Atlético recibe a Gimnasia de Mendoza y buscará reencontrarse con la victoria

Atlético de Rafaela recibirá este domingo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en uno de los encuentros que le darán continuidad a la cuarta fecha de la zona B de la Primera Nacional, torneo Carlos ‘Timoteo’ Griguol.

El encuentro que comenzará a las 20.00hs en el estadio Monumental de barrio Alberdi tendrá el arbitraje principal de Adrián Franklin.

La ‘Crema’ viene de perder su invicto en el certamen al caer ante Gimnasia y Tiro de Salta por 1 a 0. Hoy buscará reencontrarse con una victoria ante su gente. Para ello el entrenador Ezequiel Medrán dispondría de un nuevo dibujo táctico y el ingreso desde el comienzo de Lucas Albertengo saliendo de la formación titular Augusto Berrondo.

El DT lo ensayó durante la semana en los trabajos tácticos pero no lo pudo plasmar en lo futbolístico ya que el viernes hubo que cambiar los planes debido a la inclemencias del tiempo.

El resto serían los mismos que vienen formando parte del 11 titular en las tres presentaciones anteriores.

En relación a los que viajaron a Salta habrá una variante en el banco de relevos. Bautista Tomatis trabajó durante la semana de manera diferenciada ante una molestia física y su lugar será ocupado por Luciano Biolatto.



Su rival, Gimnasia de Mendoza, aún no logró sumar de a tres en el año y viene de empatar 1-1 con San Telmo. Previo también repartió puntos con Chaco For Ever (1-1) y en su debut cayó 1-0 como local con Defensores de Belgrano.

En las últimas horas se conoció una durísima sanción que recibió el elenco mendocino tras los incidentes que ocurrieron en la previa del primer partido del año ante Defensores de Belgrano, en donde tras una pelea de barras un hincha fu asesinado a 200 metros del estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

De acuerdo al Boletín Oficial, el ente disciplinario de la AFA le recomendó al Comité Ejecutivo de la Primera Nacional que en el próximo partido de local, el Blanquinegro juegue a puertas cerradas y en un estadio neutral. Además impuso una multa económica de 300 entradas populares por el término de cuatro fechas, equivalente 8,4 millones de pesos.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Juan Capurro, Matías Fissore, Juan Galeano y Gian Luca Pugliese; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez. Suplentes: Agustín Grinóvero, Rodrigo Colombo, Nicolás Kozlovsky, Lisandro Merlino, Iván Bravo, Patricio Vidal, Augusto Berrondo, Luciano Biolatti y Gino Albertngo. DT: Ezequiel Medrán.



GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA: Luis Ojeda; Facundo Nadalín o Ismael Cortéz, Franco Meritello, Franco Sbuttoni y Matías Recalde; Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Leandro Ciccolini y Jeremías Puch; Nazareno Solís y Luis Silba. Suplentes: Lautaro Petruchi, Maximiliano Padilla, Cortéz o Nadalín, Nicolás Rinaldi, Alejandro Gutiérrez, Gonzalo Salega, Héctor Herrera, Matías Castro y Aaron Spetale. DT: José Bianco.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Adrián Franklin.

Asistentes: Manuel Sánchez y Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

Hora: 20.00

TV: TyC Sports Play.