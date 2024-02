Las lluvias continuarían este domingo

Una vez más, el Servicio Meteorológico Nacional volvió a dar en la tecla en cuanto al clima y al pronóstico extendido para Rafaela y la zona. Es que luego de los 30 milímetros que se registraron el viernes, desde la mañana temprano hasta la siesta, y después de una mejora en las condiciones, este sábado después del mediodía volvieron las precipitaciones en nuestra ciudad, pero con baja intensidad. De hecho, la garúa fue tan suave que no hubo registros por parte de los organismos climáticos locales. Igualmente, la persistente y débil llovizna no fue impedimento para poder realizar actividades al aire libre, como por ejemplo ir a jugar al fútbol con los amigos en los distintos torneos amateur o bien disfrutar de alguna caminata, bicicleteada o compartir algunos mates en algún espacio verde. Pero lo bueno, más allá de la humedad, es que ha bajado bastante la temperatura, ya que la máxima rondó los 27º C y la mínima los 20ºC luego de jornadas anteriores bastante calurosas de casi 35ºC.

Pero lo que indica el SMN para las próximas horas en nuestro medio es que las precipitaciones van a seguir siendo protagonistas durante este domingo, y tal vez continúen hasta mañana, ya que el ente nacional estima lluvias aisladas con porcentajes entre 10% y 40%. Recién el martes empezaría a despejarse el cielo y volvería a aparecer el sol, aunque para el miércoles se prevén nuevamente la presencia de nuevos chaparrones.