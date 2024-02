"Cuando vemos las distintas mociones nunca aparece la de ir a trabajar", afirmó Fabián Bastía

La oferta salarial ofrecida por el gobierno provincial a los docentes no fue aceptada: este lunes 26 de febrero, o sea mañana, no empezarán las clases en el territorio santafesino, luego de la medida de fuerza por 48 horas, y con movilización provincial frente a la Casa de Gobierno, que adoptó Amsafe, el gremio de los docentes públicos, luego del rechazo a la propuesta paritaria que consistía en un aumento del 7% para el mes de marzo. Mientras tanto, Sadop, que representa a los gremios docentes privados, tomó la misma resolución, con lo cuál el ciclo lectivo 2024 se pondrá en marcha recién el miércoles 28.

En este sentido, desde el Ejecutivo rechazaron la postura gremial, remarcaron que se hizo el esfuerzo máximo para pagar lo convenido y advirtieron que las dificultades económicas atraviesan a toda la sociedad. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, apuntó contra las alternativas que votan los maestros, ya que todas contemplan el paro. “Cuando vemos las distintas mociones nunca aparece ir a trabajar”, sostuvo y aseguró que hay docentes que no adhieren al cese de actividades. “Sería bueno que se le diga a los docentes si quieren ir a trabajar, muchos son los que dicen que quieren ir a trabajar”, remarcó.

“Desde el primer día el gobernador manifestó la línea de conducción que es atender necesidades del sector público conforme a los ingresos de la Provincia, en este momento de escasez un proceso inflacionario que se aceleró en diciembre, pero que tiene años. La pobreza está relacionada a la inflación”, observó en su diálogo con Radiópolis (Radio 2). “Nos manejamos con mucha transparencia, diciendo qué disponemos y cómo lo afectamos. Hicimos recortes y ordenamiento, vamos a terminar de pagar en marzo 36,4 por ciento más que lo que se pagaba por salario cuando asumimos, son 757 mil millones de pesos”, continuó.

Para Bastía, “no es justo que no empiecen las clases” y destacó que desde el Gobierno “creen en el diálogo”. “Somos muy respetuosos pero no estamos de acuerdo, no comprendemos la medida y nos llama la atención que no se le pregunte a los docentes si quieren ir a trabajar. Entendemos la dificultad, pero nos parecen medidas intempestivas”, analizó.

Por último, el funcionario consideró que “el derecho a huelga existe, pero los dirigentes gremiales están integrados a una comunidad educativa y dentro de una población. La están pasando mal muchos santafesinos, hay gente que pelea para que no lo suspendan en fábricas. La comunidad educativa no es una sola, los padres también tienen problemas y tampoco les alcanza el dinero”.



LA PREOCUPACIÓN

DE LA VICEGOBERNADORA

Unos minutos antes del inicio de la reunión de ‘Gabinete ampliado’ que convocó el gobierno provincial el pasado miércoles por la tarde en la Casa Gris, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, hizo declaraciones a los medios donde entre otros temas, se refirió al conflicto docente y la inminencia de un paro. Junto al senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, Scaglia volvió a plantear una vieja discusión de la política y los gremios, a cuyos representantes les requirió “que hagan una autocrítica” y que los chicos no sean “rehenes” de la discusión paritaria.

La presidenta del Senado provincial fue contundente ante la pregunta sobre las mociones de paro -en sus distintas variantes- que se conocieron desde Amsafe esa misma tarde y la seriedad con la cual lo enfrentan. “Claro que nos preocupa” -dijo-, nos encantaría empezar las clases”. “Entendemos que estamos en un momento muy difícil”, evaluó y se retrotrajo al año pasado, cuando la gestión del exgobernador Omar Perotti firmó un acuerdo que el actual gobierno calificó de “impagable”. “A nosotros nos dejaron una cláusula gatillo que el gobernador Perotti cumplió a los tres años y nueve meses de su mandato, y que todos sabían que era impagable”, fustigó la mandataria. Para diferenciarse del pasado reciente destacó que “en nuestra provincia y sobre todo en este contexto, le prometimos a los santafesinos ser muy responsables con las cuentas públicas. Les dijimos que íbamos a administrar bien y que nunca le vamos a entregar la llave del Gobierno a nadie”.

Acto seguido recordó la propuesta que este martes por la tarde el ministro de Educación, José Goity, llevó a la mesa paritaria en el Ministerio de Trabajo. “Nuestra propuesta tiene que ver con los recursos que tenemos y esa propuesta que hoy le hacemos a los docentes, es una composición que está cerca del 43,4%. Más allá de lo que se dice, es una recomposición que está atada a enero y a febrero; hicimos el esfuerzo del 14 %, más el 22,4%, más este 7%, pero con la voluntad de seguir dialogando y no de cerrar en esto la paritaria”.

Más allá del factor económico, determinante a esta altura del año en la mesa de los argentinos, la vicegobernadora aprovechó el marco para poner en crisis el discurso sindical: “Nos gustaría también, y creo que esto nos tiene que molestar un poco a todos, de que en Santa Fe no se habla de lo que aprenden nuestros chicos, en Santa Fe hablamos solamente -en la paritaria- de los salarios”. Scaglia no duda al mencionar la urgencia que tiene la paritaria en el bolsillo del trabajador de la Educación. “Es muy importante porque la inflación nos come y eso es indudable, pero a mí me gustaría también que los gremios hagan una autocrítica y empiecen a hablarle a la sociedad de cómo están aprendiendo nuestros chicos en la provincia que es lo que pusimos en emergencia. Nuestra emergencia es en aprendizajes y los conocimientos”, completó.

Consultada acerca de si habrá “una nueva oferta” ante el contexto actual, Scaglia destacó que “el diálogo siempre va a estar abierto, no lo cerramos”, pero llamó a “observar” otro frente que es “lo que pasa en los gremios docentes frente a las decisiones del Gobierno nacional” como la supresión del programa Hora 25 y el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Puntualmente y sobre éste último sostuvo que “no podríamos pagar el Fondo Incentivo Docente en la provincia de Santa Fe” el cual representa unos “3.500 millones de pesos”. “Es un número que la provincia no lo podría afrontar en este momento”, señaló.

Otra de las preguntas clave en el ida y vuelta con los cronistas de distintos medios estuvo apuntada a la declaración de la Educación como servicio esencial. “Está de acuerdo con la esencialidad de la educación como plantea el Gobierno Nacional?”, lanzó uno de los colegas. “Yo estoy de acuerdo con la esencialidad, creo que es central porque si estamos dispuestos a poner en crisis cómo aprenden nuestros chicos, tenemos que darles todas las herramientas para que realmente tengan clases. Las discusiones paritarias se tienen que hacer, pero los chicos nunca tienen que ser rehenes de estas discusiones entre el gobierno y los gremios. Tenemos que lograr que nuestros alumnos estén en el aula aprendiendo”, apuntó.