El crimen de un cambista en plena peatonal céntrica conmociona a la ciudad de Santa Fe

La capital de la provincia se vio conmocionada por un alevoso homicidio ocurrido en la zona más céntrica de la ciudad, la peatonal San Martín.

El viernes, alrededor de las 17, cuando la peatonal ardía de gente paseando, efectivos policiales dieron con el cuerpo de Carlos Alberto “Pelusa” Farías, un hombre de 57 años que se ganaba la vida como “arbolito” (cambista), es decir, aquellos que venden o compran moneda extranjera en la vía pública por fuera del sistema legal.

Su paradero era desconocido desde el miércoles cuando su familia realizó una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 26ª del barrio Pompeya de la ciudad de Santa Fe.



ASESINADO A

MARTILLAZOS

Los primeros indicios de la investigación indican que a Farías lo asesinaron a martillazos en el interior de un local de venta de ropa de San Martín al 2600, entre las calles La Rioja y Eva Perón, y dejaron su cuerpo en el depósito ubicado en la parte trasera del local, publicó en la víspera La Capital.

El negocio funcionó dos días con normalidad con el cuerpo de Farías oculto en el depósito hasta que el olor nauseabundo alertó que algo raro pasaba.

Pelusa Farías, también conocido por el apodo de “Cepillo”, era un personaje conocido en el centro de Santa Fe. Vecinos de la zona de la peatonal San Martín y Tucumán, pleno centro de la ciudad, lo recordaban en distintas postales de su vida como “un hombre que arrancó lustrando zapatos de pibe”; también “fue vendedor de diarios”; que en la crisis de 2001 integró “grupos piqueteros que buscaban planes Trabajar”, que fue “empleado del club Unión, del que era fanático”, hasta que un día “se metió a laburar de arbolito”. Más allá del recuerdo todos lo reconocían por esta última actividad y algo particular: su parada siempre estuvo en San Martín y Tucumán.

Según se pudo reconstruir, el miércoles, alrededor de las 16, Pelusa salió de su casa manejando su Fiat Toro rumbo al centro santafesino para “atender un asunto comercial”. Esa tarde, a la hora mencionada, su familia mantuvo un intercambio de mensajes vía WhatsApp. Luego no pudieron comunicarse más con Pelusa hasta que durante la madrugada del jueves el WhatsApp de Farías se activó nuevamente y sus familiares recibieron confusos mensajes con una redacción que sus allegados entendieron que no habían sido redactados por él.

Cuando intentaron comunicarse telefónicamente la llamada directamente ingresaba al buzón de voz. Acto seguido, la foto de perfil del WhatsApp de Farías fue eliminada.



AVERIGUACIÓN

DE PARADERO

Fue entonces que la familia del cambista decidió radicar una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 26ª, que quedó en manos de la fiscal Alejandra Del Río Ayala.

En paralelo lanzaron una búsqueda por redes sociales en donde describían a Farías: 1.78 metro de altura, 90 kilos, tez blanca, cabellos cortos canosos. Vestía una chomba color turquesa, bermuda borravino, zapatillas de color gris y llevaba un morral verde.

Los familiares de Farías indicaron que un vecino de su barrio fue una de las últimas personas que vio con vida a Pelusa, el miércoles alrededor de las 17, en inmediaciones de la sucursal de McDonald's ubicada por San Martín al 2700, a unos 40 metros del lugar donde el hombre fue asesinado.

El viernes por la tarde, 48 horas después de la desaparición de Farías, un llamado anónimo a la policía santafesina alertó sobre olores nauseabundos que provenían de un local de venta de ropa ubicado en San Martín, a metros de Eva Perón.

A partir de ese llamado todo se precipitó. Efectivos de Orden Público de la Estación Sur de la santafesina llegaron al local de indumentaria “California Bay”, que funcionaba normalmente, requisaron el lugar y se encontraron con el cuerpo de Farías, asesinado brutalmente. Preservaron el lugar hasta la llegada de pesquisas de Trata de Personas y del médico policial, todos de la Policía de Investigaciones (PDI).



PERÍMETRO Y

HALLAZGO

A partir de que se perimetró el local de ropa, buena parte de esa zona de la peatonal pasó a ser un escena de crimen ampliada y familiares de Farías comenzaron a llegar, lo que le dio lugar a escenas de dramatismo.

Así los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron a trabajar bajo la tutela de los fiscales Estanislao Giavedoni y del fiscal regional Jorge Nessier.

En el lugar secuestraron un martillo, que sería el arma usada por la persona que molió a golpes a Pelusa. La camioneta de Farías fue hallada estacionada en un garaje en las inmediaciones de San Martín y Tucumán, por lo que se infiere que el cambista la dejó en ese lugar y fue caminando unos 200 metros hasta el local de ropa.

Una vez concluido el trabajo en la escena del crimen el cuerpo de Farías fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, cuyo resultado preliminar no fue informado.



DEMORADOS Y

EN LIBERTAD

De inmediato una mujer y a un hombre que trabajan en California Bay, ambos de 32 años, fueron demorados y recuperaron la libertad después del mediodía de este sábado. Fuentes allegadas a la pesquisa indicaron que siguen siendo investigados.

Este sábado por la mañana fue detenido un hombre de 22 años, que sería novio de la empleada que fue liberada. Voceros policiales indicaron que este hombre se retiró del local de ropas minutos más tarde del ingreso del arbolito Farías según las videofilmaciones de cámaras de las inmediaciones del local.

La identidad del hombre no fue revelada pero abundan imágenes ya que es una zona ampliamente monitoreada por cámaras de videovigilancia.

En conclusión los dos empleados del local fueron demorados y recuperaron la libertad, pero el tercer individuo fue detenido como presunto autor material del crimen y sería acusado por el hecho el próximo martes.