Atlético sigue negociando para tener su fecha del TC

Por Víctor Hugo Fux



Hace unos días, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), en su carácter de fiscalizadora de la categoría, anunció los escenarios de las siete primeras fechas de la temporada 2024.

Dentro de ese precalendario, figuran las siguientes competencias: 24 y 25 de febrero en El Calafate (se está disputando este fin de semana); 16 y 17 de marzo en Viedma; 6 y 7 de abril en Centenario; 27 y 28 de abril en Toay; 11 y 12 de mayo en Termas de Río Hondo; 25 y 26 de mayo en Concepción del Uruguay; 15 y 16 de junio en Rafaela.

De lo apuntado se desprende que la cita en el autódromo "Ciudad de Rafaela", se llevará a cabo en el marco de la séptima fecha de la Etapa Regular, al igual que en la temporada pasada, en la primera de las dos carreras en el trazado del Club Atlético, el 11 de junio ganó Santiago Mangoni (Chevrolet).

Posteriormente, en el mismo circuito local, se había llevado a cabo la tercera fecha de la "Copa de Oro", el 29 de octubre, con el triunfo de Mariano Werner (Ford).

En los últimos días circularon algunas versiones, dando cuenta de la dificultad que tendría la entidad local para hacer frente a una inversión económica muy significativa para organizar el espectáculo, teniendo en cuenta la crisis que hoy se viene manifestando en diferentes ámbitos.

En ese sentido, vale la pena recordar que debieron cancelarse importantes eventos, entre los que merece destacarse nada menos que el Gran Premio de MotoGP, que estaba previsto en Termas de Río Hondo.

Ante esos trascendidos, LA OPINIÓN consultó a dirigentes de Atlético, que fueron muy claros sobre el particular: "Estamos negociando... hace apenas unos días las expectativas no eran las mejores, pero ahora tenemos esperanzas de recibir al Turismo Carretera, que demanda de parte del Club una inversión muy grande, que hoy no está en condiciones de afrontar".

Profundizando sobre el tema, las dos fuentes consultadas señalaron que "en la medida que pueda darse un apoyo oficial, como el que siempre recibió Atlético para llevar adelante esa carrera, las posibilidades de hacerla serán mayores".

Concluyeron expresando: "La semana que viene vamos a tener dos reuniones que podrían ser clave, quizás ya para definir si vamos a poder organizar la competencia de mayo".