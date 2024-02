Se paraliza Rosario con el clásico

Newell’s Old Boys, sin su capitán Ever Banega (suspendido), enfrentará este domingo a Rosario Central, el campeón vigente dirigido por Miguel Ángel Russo, en el partido que desvela a Rosario desde hace una semana, por la séptima fecha de la Copa de la Liga.

El encuentro se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia de Rosario, desde las 19.45, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal de cable TNT Sports.



OTROS ENCUENTROS: 19.30hs Gimnasia LP vs Estudiantes LP, 22hs Instituto vs Godoy Cruz, 22hs Lanús vs Banfield. MAÑANA: 19hs Defensa y Justicia vs Riestra, 19.30hs Argentinos vs Platense, 21.30hs Vélez vs Tigre, 21.45hs Central Córdoba vs Atlético Tucumán.



Las probables formaciones:



Newell’s: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Guillermo May o Guillermo Balzi, Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Francisco González, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre. DT: Mauricio Larriera.



Rosario Central: Jorge Broún; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Kevin Ortiz, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez e Ignacio Malcorra; Luca Martínez Dupuy y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Mauro Vigliano. Cancha: Newell’s Old Boys. Hora de inicio: 19.45. Televisión: TNT Deportes.