Un oficio acostumbrado a lidiar con la crisis y cuyo eje vital es la confianza de la gente

Este sábado 24 de febrero resulta una fecha particular en la Argentina, especialmente para los fanáticos de los autos, porque se celebra el Día del Mecánico en nuestro país. Se trata de los grandes profesionales que se dedican a poner "a punto" nuestros vehículos para poder trasladarnos de un lugar a otro con total seguridad.

Sobre la situación actual del sector, las perspectivas y las paritarias, LA OPINIÓN charló con Eduardo Isaurralde, quien encabeza la seccional local del gremio SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina), y afirmó que "sin dudas que SMATA no escapa a la actualidad del país. Durante el último año, la producción automotriz cayó y eso se notó, sobre todo en los turnos de las fábricas y terminales y se espera un 2024 con algunas dificultades. El tema de las exportaciones sin dudas que afecta y mucho, pero a pesar de todo y de la realidad nacional nuestro sector, que es agroindustrial, mantiene el nivel de trabajo y de afiliados, pero con la esperanza de que las cosas cambien para el bienestar de todos los trabajadores".

Con respecto a las paritarias, "las dos cámaras más importantes que tenemos, que son ACARA, de las concesionarias de autos y motos y FAATRA, que son los talleristas, vienen cerrando acuerdos bimestrales, donde en el último acuerdo enero-febrero, como para arrancar el año, tuvimos un incremento salarial del 38,85% como no remunerativo, pero sin duda que no alcanza. Sobre todo el sector de FAATRA vienen con los sueldos bastante golpeados y el reclamo constante de la gente hace que el sector gremial, donde está involucrado la parte de SMATA, trabaje y se aboque a un acuerdo salarial mejor".

Por último, sobre la zona de influencia, "nosotros abarcamos 3 departamentos, Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal con alrededor de 800 afiliados. Estamos muy conformes con nuestro predio social y deportivo que se encuentra en el barrio Los Álamos, los afiliados y sus familias aprovechan el salón, la pileta y todo el parque. También asisten no afiliados. Tenemos en carpeta el proyecto para renovar parte del arbolado, que ha sufrido por las últimas tormentas", expresó Pachi, quien es además uno de los referentes históricos del Club Sportivo Norte de nuestra ciudad, tanto como jugador como entrenador.

La situación a nivel nacional es compleja en el sector de la industria automotriz, en especial por el alto nivel de componentes importados que se necesitan para producir vehículo, que está en el orden del 70%. Hubo problemas con la provisión de neumáticos, ahora con las baterías. Y además está el tema de la devaluación y la aceleración de los precios, en promedio los repuestos automotor aumentaron un 150%. Esta situación de crisis lo que hace es que se fabrique una menor cantidad de vehículos, y las expectativas para el 2024 no son buenas, lo que impacta en el empleo, con menos turnos de producción, lo que a su vez después se siente en las concesionarias de todo el país, con una retracción en las ventas. Hoy un vehículo de gama media cuesta 20 millones de pesos o más, lo que lo hace inalcanzable para gran parte de los trabajadores.



EL ORIGEN

El origen de la conmemoración de esta jornada tan espacial para los mecánicos tiene un fuerte carácter político y gremial. La celebración del “Día del Mecánico Automotor” en la Argentina data del año 1947, cuando el entonces secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), Adolfo García, hizo la solicitud de reconocer el 24 de febrero como día de los trabajadores mecánicos. Ese mismo día, pero del año anterior, el 24 de febrero de 1946, se celebraron las elecciones en las que se proclamó a Juan Domingo Perón como presidente de la Nación, al obtener el 53,71% de los votos en representación del Partido Laborista, contra el 45,65% del radical José Tamborini, por Unión Democrática. Para el gremio impulsor de la fecha conmemorativa, “el arribo del Justicialismo al poder político trajo aparejado un nuevo concepto de soberanía política, basada en la soberanía popular”. De esta manera, el pedido de García fue considerado por las autoridades y el 24 de febrero de 1947 se estableció por primera vez y de manera definitiva como día no laborable y pago en todo el país para los trabajadores del gremio automotor, en un acuerdo tripartito entre el Gobierno Nacional, el sindicato y las empresas automotrices.



DIFICULTADES PARA

CONSEGUIR REPUESTOS

Teniendo en cuenta la profunda crisis económica que está atravesando el país desde hace algunos años, donde la hiperinflación continúa afectando a todos los ciudadanos y trabajadores argentinos, se acentúa la necesidad de reparar autos y motos en vez de cambiarlos. En este sentido, los referentes del oficio coinciden en que "trabajo no falta". Sin embargo, destacaron las dificultades que el contexto económico les representa. Hoy un taller de motos grandes es más rentable que uno de autos. "De conseguir se consigue todo. Quizás el problema pasa más por la variación en los precios. Un repuesto que hoy sale cierta cantidad mañana puede salir el doble. Eso resta cierta previsibilidad". "Hablo con todos mis colegas o la mayoría, y todos estamos de acuerdo en que, en líneas generales, nuestra situación es buena. Hay mucho trabajo", expresó uno de los mecánicos. Dicha afirmación deja al descubierto dos cuestiones, por un lado el creciente número de motocicletas que se ven año tras año y por el otro, la constante necesidad de repararlas, no de cambiar el vehículo. Pero lo bueno, y lo más importante, es que trabajo no les falta. "En esta profesión ves de todo. Me tocó tratar con gente muy comprensiva y amena y con personas que no entienden nada y además maltratan. La relación con la gente es lo más difícil, pero también de lo más importante, porque es necesario ser un profesional prolijo y honesto pero si eso no se complementa con respeto y cuidado de las relaciones, te quedás sin clientes. Y sobre la cuestión de los repuestos, destacaron que "está cada vez más difícil. No conseguirlos, sino que la gente pueda comprarlos. Muchas veces hay clientes amigos que no pueden cubrir los gastos y nosotros buscamos darle alguna solución, buscar una salida al menos transitoria".



ORGULLO DE PERTENENCIA

En la Feria Motortec Automechanika, que se desarrolla anualmente en Madrid, se dieron a conocer los resultados de un estudio realizado entre mecánicos con la intención de conocer sus hábitos y preferencias, tanto en su vida profesional como personal. El informe, efectuado a través de una encuesta que recopiló 600 opiniones, puso de manifiesto que es una de las profesiones más vocacionales y con mayor orgullo de pertenencia que existen en el actual mercado laboral, a tal punto que 9 de cada 10 consultados indicaron que lo son por vocación o bien por seguir una tradición familiar que se inició por sus abuelos o padres. Al ser interrogados por las causas que los llevaron a ser mecánicos, un 32% respondió que por tradición familiar, un 30% aseguró que por vocación y un 16,2% explicó que entró a trabajar en un taller cómo aprendiz y que le gustó el oficio. Por otro lado, el 62,7% encuentra que el trabajo en el taller “tiene su magia” y el 25,6% opinó que es el mejor trabajo del mundo.