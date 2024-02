Tras el recorte de fondos a Chubut, crece la disputa entre los gobernadores y Milei

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, amenazó con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno Nacional advirtió que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal".

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", desafió el gobernador de la provincia, la segunda cuenca hidrocarburífera del país.

La declaración de Torres recibió la inmediata réplica del ministro del Interior, Guillermo Francos. "Creo que le salió eso en un discurso apasionado. Entiendo que pueda estar molesto, pero creo que cuando reflexione se dará cuenta que no lo puede hacer. Si lo hace estaría cometiendo un delito", indicó el funcionario en diálogo con La Nación+.

Francos negó que el Gobierno nacional haya "retenido" fondos coparticipables a Chubut y señaló que la provincia "tomó un préstamo de la Nación que garantiza con fondos coparticipables y se paga con fondos mensuales; este mes venció una cuota y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio".

En ese contexto, los mandatarios de las provincias patagónicas emitieron una declaración de apoyo a su decisión, mientras nueve gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, se solidarizaron con la situación de Chubut y pidieron al Gobierno nacional a que "envíe urgente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia".

En un documento firmado por Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) resaltaron que "las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto". "Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio", enfatizaron los gobernadores.

En tanto que por separado, sumaron su respaldo a Chubut Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Martín Llaryora (Córdoba).

Más allá del intento de Francos por bajar el tono a la controversia, el presidente Javier Milei echó nafta al fuego, al lanzar duras críticas contra todos los gobernadores que respaldaron al de Chubut, Ignacio Torres, a quien tildó de "chavista", y lo exhortó a cumplir su "amenaza" de no enviar más petróleo y gas.

"Proceda y hágase cargo de la consecuencias en la Justicia", le respondió el Jefe de Estado, en medio de una polémica que continuaba esta noche con intercambio de acusaciones a través de las redes sociales.

Pero la respuesta del mandatario chubutense no se hizo esperar y aseguró que está dispuesto a "ir preso" por defender los derechos de su provincia.

Asimismo, Milei redobló la apuesta y le espetó a Torres "Aprendé a leer un contrato", ante la andanada de críticas que recibió del mandatario patagónico. El presidente también publicó un tuit con el título "Hola Nachito y cómplices", en el cual recordó lo que marca el artículo 194 de la Constitución Nacional: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua o electricidad será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Antes, la Oficina del Presidente había expresado en un comunicado que "lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldad por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, quienes expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", subrayó el Gobierno en un comunicado.

Así respondió a la advertencia que hizo Torres en un acto en Comodoro Rivadavia: "Si el miércoles no nos sacan la pata de encima a los chubutenses, no sale una gota de petróleo de la provincia".

Al respecto, la Casa Rosada aseguró que el descuento de 13.500 millones de pesos a la provincia de Chubut se debe a una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. "Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación", explicó la Oficina del Presidente.

Tras la advertencia de Torres, gobernadores de todos los partidos políticos salieron a respaldarlo y apuntaron contra el gobierno nacional. Ante ello, la Oficina del Presidente enfatizó: "Los gobernadores Kicillof, Torres, (Ricardo) Quintela, (Rogelio) Frigerio y demás, al igual el que jefe de Gobierno, Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio".

"Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos. Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en libertad", aseguró.

En el mensaje, indicó que "de ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con austeridad que la crisis económica heredada requiere".

"Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el gobierno nacional. El pueblo argentino eligió al Presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta, y eso es lo que va a suceder", agregó. (NA-Télam)