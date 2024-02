Pullaro destacó el "coraje" de Torres y pidió recuperar el diálogo y el respeto

Gobernadores de todos los espacios políticos respaldaron al reclamo de la provincia de Chubut al Gobierno y apuntaron contra las políticas del presidente Javier Milei, quien endureció su discurso contra las provincias tras la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que Torres "es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia". "La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones", subrayó el radical santafesino.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la "extorsión" del Gobierno y dijo que Milei va en "contra de los pueblos de las provincias". "Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta ´extorsión´ y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias", resaltó el mandatario provincial en su cuenta de X, donde compartió el comunicado de las provincias patagónicas sobre Chubut y el reclamo por el recorte de casi un tercio de su coparticipación.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó: "Desde el corazón de la Argentina, mi solidaridad con el reclamo federal de los gobernadores patagónicos". "El país necesita diálogo, consensos y respeto para salir de esta tremenda crisis", sostuvo el cordobés en sus redes sociales.

En tanto, los mandatarios de Juntos por el Cambio manifestaron en un comunicado "su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses".

"El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país", afirmaron.

El comunicado estuvo firmado por Pullaro, Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); y Claudio Poggi (San Luis). (NA)