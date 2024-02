Peñarol comenzó con el pie derecho la Copa Departamento Castellanos

La Copa Departamento Castellanos, iniciada en la noche del jueves con la goleada por 3-0 de Ferrocarril del Estado ante Deportivo Bella Italia, continuó anoche, pero solo con dos partidos ya que la lluvia caída durante gran parte de la mañana del viernes impidió el normal desarrollo de la programación y varios fueron postergados para el próximo lunes 26 de febrero.

Ayer, Peñarol derrotó 2-1 a Talleres de María Juana como visitante. Los goles para el triunfo del conjunto que conduce Javier Berzero fueron marcados por Brian Bork, a los 2 minutos del PT, y Adrián Córdoba, a los 24 del complemento. Mariano Godoy anotó el empate parcial, a los 20 de la primera parte.

En San Vicente, Bochófilo Bochazo derrotó 4-3 a Argentino de Humberto. Los goles del elenco local fueron anotados por Marcelo Salti (22m PT y 8m ST), Pablo Duarte (2m ST) y Tomás Galetto (20m ST). Para la visita marcaron Alexis Ferreyra (14m PT y 5m ST) y Lisandro Carnevale (26m PT).



ASÍ SIGUE LA COPA



HOY: 17.30hs Sp. Aureliense vs Ben Hur, Zenón Pereyra vs Florida de Clucellas, Belgrano de San Antonio vs Argentino Quilmes; 18.00hs Sportivo Libertad Estación Clucellas vs Atlético Esmeralda, Deportivo Susana vs Brown de San Vicente; 18.30hs La Hidráulica vs Atlético de María Juana, Independiente San Cristóbal vs Deportivo Tacural; 19.00hs Sportivo Norte La Trucha FC; 20.00hs Sportivo Santa Clara vs Deportivo Aldao; 21.30hs Independiente Ataliva vs Argentino de Vila.



DOMINGO 25/02: 17hs San Martín de Angélica vs Atlético Juventud. LUNES 26/02: 21.00hs Tiro Federal de Moisés Ville vs 9 de Julio; 21.30hs Moreno de Lehmann vs Deportivo Josefina; Defensores de Frontera vs Libertad de Sunchales; Sportivo Roca vs Atlético de Rafaela; Juventud Unida de Villa San José vs Deportivo Ramona.