Gran participación de vecinos en una nueva bicicleteada

Más de 400 personas, entre niños, jóvenes y adultos, disfrutaron el jueves por la noche de la bicicleta como medio de transporte activo y sustentable, en el marco de la agenda Verano Juntos que organiza la Municipalidad de Rafaela. El intendente de la ciudad, Leonardo Viotti, destacó la cantidad de personas y familias que se acercaron a “disfrutar de nuestra ciudad con el deporte, siempre con actividades y dando lo mejor de nuestro equipo". Además, agradeció a las familias que siempre acompañan. “La verdad es que esto nos permite disfrutar de la hermosa ciudad que tenemos. Agradecerle a todo el equipo municipal que ha coordinado esta actividad”.

“Son de las primeras en nuestra gestión. La idea es ir fortaleciendo y sumando, siempre con el trabajo en equipo, junto a las instituciones y con los distintos grupos deportivos de la ciudad. Es lo que debemos hacer, es lo que hace a Rafaela diferente y debemos potenciarlo todos juntos”, enfatizó Viotti.

El evento estuvo acompañado por el director del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR), Enrique Soffietti, quien ponderó el nivel de participación: “Es una propuesta que los ciudadanos solicitan y agradecen, y que valoran con su gran participación. Por eso nos parece fundamental seguir realizando más, en el marco de las actividades de verano”.

“Tenemos que trabajar por una movilidad más sostenible y eficiente, en este sentido la bicicleta tiene un rol fundamental. También sumando cada vez mayor compromiso de la ciudadanía con su uso, siempre con el acompañamiento del estado”, finalizó el titular del IDS.

Por su parte, el subsecretario de Deportes y Recreación, Hugo Morel, también presente, valoró este tradicional ciclo del verano rafaelino: “Un plan ideal para quienes quieran disfrutar de la actividad física al aire libre, las noches de verano y la buena compañía. Una iniciativa que fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte diario y promueve la actividad física y el cuidado de la salud”.

El recorrido de esta segunda bicicleteada, en la que también participaron integrantes del Concejo Municipal, como su presidente Lisandro Mársico, se realizó a ritmo moderado para que toda la familia pueda participar y disfrutar. Comenzó en la Plaza 25 de Mayo frente al palacio municipal y estuvo acompañado por el grupo Los Picantes.

Al finalizar el recorrido los asistentes realizaron una clase de estiramiento junto a profesionales del municipio. Poniendo en valor la gran cantidad de personas que se sumaron a la primera bicicleteada, en esta oportunidad el IDSR redobló la apuesta y sorteó dos bicicletas mountain bike SLP. También cascos, caramañolas, luces y candados, gracias al aporte de Casa Delma y Bici Peretti.

En tal sentido, resultaron ganadores de las bicicletas Hugo Vásquez, del barrio 30 de Octubre y Luis Garrapa, de barrio San Martín.

“Estas actividades me encantan y aliento a que se siga haciendo esto porque creo que es una de las maneras de incentivar esto del medio de movilidad sustentable, del cuidado, del medio ambiente y de imitar a países que están un par de pasos más adelante que nosotros. Así es que aliento a que se siga haciendo este tipo de cosas”, destacó Luis.

“Tenía el presentimiento de que podía llegar a ganar la bici. Estoy feliz. Debo agradecer a toda la gente que se sumó esta noche y ojalá en la próxima seamos más y a la gente que organiza este tipo de eventos, tanto la gente de la municipalidad, todos los grupos y que en la próxima seamos más. Aliento al uso de la bicicleta, que es algo que nos hace bien en todos sentidos”, finalizó.



EXPERIENCIAS

Miguel, del barrio Central Córdoba, contó: “Participo porque me gusta, me parecen buenas estas actividades. Cuidan el ambiente, hacen bien a la salud. Deberían hacer más actividades similares”.

“Vengo con mi hijo, mi nuera y su hermana. Voy mucho en bicicleta, no bicicleteo pero ando de esa forma y me gusta participar de estas actividades”, agregó.

Por su parte, Graciela, del barrio Guillermo Lehmann, dijo: “Vine con mis amigos que siempre salimos juntos. Ya la otra vez también participamos, nos gusta hacer actividad física”.

Marcelo, del barrio Villa Rosa, comentó: “Vine con mi esposa y mi hijo. Nos gusta porque los tres hacemos deporte y andamos en bicicleta. Este tipo de actividades es espectacular, yo hace ya 4 años que vengo y si se haría más seguido mejor, para incentivar a la gente, para que se divierta, participe, la pase bien”.