Sin ensayo formal para la Crema

La lluvia pospuso pero no detuvo el andar de Atlético de Rafaela. Lo planificado por Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico no pudo ser posible para la jornada del viernes y el plantel tuvo que entrenarse bajo techo, en un predio de fútbol 5 de barrio Los Nogales. Allí la ‘Crema’ sumó trabajos con pelota, pero el DT no pudo llevar a cabo el ensayo formal de fútbol que tenía previsto en el estadio Monumental.

Atlético se prepara para recibir este domingo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional. Dicho cotejo que comenzará a las 20.00hs será arbitrado por Adrián Franklin.

Para esta nueva presentación, si bien en los compromisos anteriores repitió equipo, Medrán metería mano en el once inicial, incluso con un cambio de esquema. Así probó durante la semana en algunos de los trabajos tácticos que sí pudo desarrollar en el predio Tito Bartomioli.

Una posibilidad es el ingreso de Lucas Albertengo en lugar de Augusto Berrondo, lo cual conllevaría varias modificaciones posicionales en el medio campo. Juan Capurro pasaría a cubrir la banda derecha y Juan Galeano cumpliría la función de doble cinco junto a Matías Fissore. Así, dejaría de lado el 4-4-3-1 para pasar a un 4-4-2.

En nombres, Atlético saltaría a cancha ante el Lobo mendocino con Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Capurro, Fissore, Galeano y Gian Luca Pugliese; Albertengo y Nazareno Fúnez.

El plantel albiceleste volverá a trabajar este sábado y quedarán confirmados los convocados para el juego de mañana. El que no podrá estar es Bautista Tomatis, quien padece una molestia muscular y estuvo trabajando de manera diferenciada durante la semana.