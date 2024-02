Pusieron en marcha la Copa del Departamento

BELLA ITALIA. - La Comuna local difundió que, tal como estaba anunciado, el pasado jueves por la noche, las instalaciones de Club Social y Deportivo Bella Italia, se convirtieron en la sede del partido de inauguración de la segunda edición de la "Copa Departamento Castellanos".

Posterior a un partido disputado por la categoría 2012 entre C.S.yD. Bella Italia y Ferrocarril del Estado de Rafaela, se dio inicio a una conferencia de prensa de la que formaron parte Héctor Perotti, presidente Comunal de Bella Italia y presidente del Club local; Alcides Calvo, senador del Departamento Castellanos; Fabián Zbrun, presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol; Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de Fútbol; Silvina Lidia Rodriguez Mesón, subsecretaría de Deportes Federados de la Provincia de Santa Fe; Adrián Sola, presidente Comunal de Tacural; Hugo Morel, Carlos Trullet y Hugo Riveri, entre otras autoridades, dirigentes e invitados.

Luego de la presentación y con la locución de Edgardo Peretti, fue Héctor Perotti quien tomó la palabra describiendo el evento como una verdadera fiesta para nuestra localidad y para el fútbol.

"El fútbol en esta zona es quien se lleva la mayor parte de las miradas y del presupuesto del Club, se destaca la excelente idea de la Copa Departamento Castellanos donde los clubes de la "B", nos podemos cruzar con los de la "A", con la posibilidad de tener clubes importantes en las pequeñas localidades".

"Esperamos poder seguirlo haciendo, de las cuestiones económicas no se escapa nadie, este es un año muy complicado y vamos a tratar de llevarlo adelante para poder realizar este campeonato muchos años más".

Por su parte, Fabián Zbrun, agradeció el apoyo de todos los que hicieron posible la realización de esta copa y declaró "Esta forma de disputa es muy importante ya que los equipos de pueblo, reciben a los equipos más grandes de la Liga, es importante haber encontrado la posibilidad de competir también con los chicos en partidos preliminares en donde acompaña mucho la familia".

"Muchas gracias a Alcides por apoyar siempre al fútbol y a la Liga Rafaelina, son 41 clubes en donde los chicos practican alguna actividad y donde más allá de la concurrencia siempre es necesario el acompañamiento político, las decisiones políticas en el Departamento son muy importantes para nosotros".

Al tomar la palabra Carlos Lanzaro, felicitó a Alcides Calvo y a Fabián Zbrun por el torneo, "Hoy, varias ligas de nuestra provincia están haciendo eco de esto y están copiando este formato, ya que si el producto es bueno vale la pena llevarlo adelante".

"Esta es una de las ligas más grandes de la provincia y del país y con 41 equipos se merece tener esta clase de eventos, estamos para acompañarlos y seguramente será el arranque deportivo de lo que va a ser un año muy duro".

Edgardo Peretti por su parte, informó que, en esta nueva edición, habrá Copa de Oro y Copa de Plata por lo cual todos los equipos tendrán doble chance de seguir en carrera, sólo el ganador de la Copa de Oro será el clasificado a la final de la Supercopa de LRF, además, anticipó que previo al inicio del partido inaugural se realizaría un minuto de silencio por el fallecimiento y en la memoria del árbitro Fabio Espinoza.

En representación del Gobierno Provincial, hizo uso de la palabra la Subsecretaria de Deportes Federados, Silvina Lidia Rodriguez Mesón, destacó la importancia del deporte como una herramienta de contención social, "Nuestra línea de trabajo es estar cerca de los clubes, dirigentes y deportistas para construir una provincia con más deporte, el deporte crea valores, tiene disciplina, constancia y todo eso nos hace mejores personas".

Alcides Calvo al respecto, recordó la reciente inauguración de las instalaciones del club, agradeciendo el esfuerzo a Héctor Perotti, "Esto hace al patrimonio del pueblo y hay que cuidarlo y tratar de mantenerlo".

"Esto surge de lo que fue la Copa Centenario, conjuntamente con el Gobernador Omar Perotti, dijimos, vamos a tratar de armar una copa para el Departamento, era toda una cuestión de ver como se podía hacer, pero la organización que tiene la Liga Rafaelina es realmente destacable".

"Esto se hizo posible con el esfuerzo de todos, si no estarían los clubes, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y simpatizantes esto no sería posible. Gracias a la Liga, también se pudo organizar la Copa Departamento San Cristóbal con 12 equipos, con otras características, pero aprovechando la sapiencia y la experiencia de Fabián Zbrun se pudo gestar. Queremos organizar entre los senadores de ambos Departamentos una Copa Interdepartamental".

Al finalizar la conferencia de prensa, desde la Liga Rafaelina de Fútbol, anunciaron que en esta edición de la Copa, con la implementación de la Copa de Plata, se jugarán 73 partidos, contra los 39 del año pasado, además, así como en la edición anterior, los campeones y subcampeones disfrutaron de un viaje con gastos pagos en la ciudad de Paraná, este año quienes viajen serán un representante por cada club en calidad de embajadores.

Por otra parte, informaron sobre el reciente convenio con la Asociación Rafaelina de Árbitros y la Cooperativa de Árbitros (CADEP) por el cual se da lugar a un convenio de trabajo para dirigir los torneos de la Liga Rafaelina de Fútbol.

Posteriormente, dio inicio el partido inaugural, entre C.S.yD. Bella Italia y Ferrocarril del Estado en donde Ferro se impuso ante los Tanos por 3 a 0.