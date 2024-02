Independiente y Racing abren la fecha de los clásicos en la Copa de la Liga

Independiente, líder de la zona A, recibirá hoy a Racing Club, sexto en la zona B, en una nueva edición del clásico de Avellaneda, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se jugará desde las 17.00 en el estadio Libertadores de América - Enrique Bochini, con arbitraje de Facundo Tello en el campo y de Héctor Paletta en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

Independiente, que tendrá al rafaelino ex Atlético de Rafaela Alex Luna como titular, llegará al clásico siendo el primero de su grupo, con 13 puntos, por lo que un triunfo frente a su gente lo dejaría encaminado hacia la clasificación a cuartos de final, ya con la mitad de la primera fase jugada.

En cambio, Racing se mantiene en el sexto lugar de la zona B, con una marcada irregularidad en el campeonato entre grandes actuaciones (4-1 a San Lorenzo y 4-0 a Newell’s Old Boys de Rosario) y otras derrotas sorpresivas en su casa (1-0 con Unión de Santa Fe y 2-0 con Godoy Cruz de Mendoza).

En los últimos 10 clásicos, Independiente y Racing tuvieron una paridad notoria, que se contradice con el historial general en el que el “Rojo” lidera con una ventaja de 21 partidos teniendo en cuenta Primera División, Copa de la Liga y Pre-Liguilla Libertadores 2015. Si se suman también los duelos internacionales y por copas nacionales, Independiente tiene una ventaja de 19 encuentros.



OTROS ENCUENTROS: HOY: 19.30hs Belgrano vs Talleres, 19.30hs Huracán vs San Lorenzo, 22.00hs Sarmiento de Junín vs Barracas Central. DOMINGO 25/02: 17hs River vs Boca, 19.30 Gimnasia LP vs Estudiantes LP, 19.45hs Newell's vs Rosario Central, 22.00hs Instituto vs Godoy Cruz, 22.00hs Lanús vs Banfield. LUNES 26/02: 19hs Defensa y Justicia vs Riestra, 10.30hs Argentinos vs Platense, 21.30hs Vélez vs Tigre, 21.45hs Central Córdoba vs Atl. Tucumán.



Las posibles formaciones:



Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Manuel Fedorco, Felipe Aguilar, Joaquín Laso y Damián Pérez; Lucas González, Iván Marcone y Federico Mancuello; Gabriel Avalos y Alex Luna. DT: Carlos Tevez.



Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Santiago Sosa o Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini y Maximiliano Salas; Juan Fernando Quintero y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.



Cancha: Independiente. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Héctor Paletta. Hora: 17.00. TV: ESPN Premium y TNT Sports.