Amistoso reprogramado y la espera por el formato

9 de Julio debía recibir este viernes a Sportivo Belgrano de San Francisco en el segundo partido preparatorio de cara al comienzo del torneo Federal A, previsto para el 24 de marzo. Pero las inclemencias climáticas y la lluvia caída durante la mañana determinaron la reprogramación del encuentro, para no dañar el campo de juego del estadio Germán Soltermam y además para preservar el físico de los futbolistas.

En definitiva, el cotejo entre las escuadras de Maximiliano Barbero y Sergio Mazza se realizará el jueves 29 de febrero a las 20. Será en la modalidad de dos partidos de 70 minutos.

Recordemos que el viernes pasado se midieron en el estadio "Juan Pablo Francia", donde empataron el primer partido y luego el León se impuso en el segundo con tanto de Braian Peralta.



EL MIÉRCOLES SE RESOLVERÁ EL FORMATO

Todos los clubes de la categoría están expectantes a lo que suceda en la reunión prevista para el miércoles en Buenos Aires, donde debe resolverse el formato, zonas y fixture del Federal A.

Con la resolución del quinto ascenso, que deben resolverlo este domingo en San Francisco, Altos Hornos Zapla de Jujuy y Camioneros de Buenos Aires, ya estarán todos los equipos de la edición 2024.

Lo cierto es que 9 de Julio no quiere volver a repetir la gran cantidad de kilómetros que tuvo que recorrer en 2023, pero hasta que no haya certezas no se puede gastar a cuenta. Si el año pasado el presupuesto por traslados significó una pesada carga, mucho más en la actualidad con los grandes aumentos de los combustibles.