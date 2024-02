El conformismo de Mandole

Argentina superó a Chile por 90-78 el jueves en Mar del Plata, por la primera fecha de las ventanas clasificatorias a la AmeriCup 2025. No fue un trámite sencillo. Argentina tuvo que trabajar y hacer méritos para quedarse con la victoria.

Si bien el elenco nacional estuvo al frente durante todo el encuentro, su rival de turno nunca bajó los brazos y por momentos se acercó en el marcador con buena puntería más una defensa física y desgastante. El próximo desafío será el domingo, ante el mismo adversario, pero en tierras chilenas.

Sobre el desarrollo general del partido y el rendimiento del equipo en el compromiso del jueves, el entrenador Herman Mandole aseguró: “Lo vivimos con naturalidad porque respeto al equipo de Chile y sabía que el partido iba a ser largo, incluso en el inicio cuando sacamos 16 puntos, sabíamos que en cualquier momento podían volver. Lo importante era seguir en nuestro plan y estilo de juego, confiar en eso. Porque en algún momento el partido se iba a abrir. Lo que no puede pasar es que dejemos de defender, y esto fue la clave para que ellos se acerquen. El ataque en algún momento va a aparecer pero la defensa tiene que estar los 40 minutos”.

Argentina tuvo cinco jugadores en doble dígito, liderados por los 19 de Nicolás Brussino y los 17 de Gabriel Deck. El equipo nacional lanzó para un 48% -11/30 en triples- y repartió 24 asistencias en 37 conversiones. Al respecto, Mandole analizó: “En el primer tiempo jugamos muy bien en ofensiva, en el segundo no entraron algunos tiros que fueron buenos. El ataque no cambia, nuestro estilo sigue siendo siempre el mismo y no cambia la cultura argentina, que se trae hace mucho tiempo. Nosotros queremos pasarnos la pelota y tomar buenos tiros. La única diferencia es que si encontramos ese buen tiro en el segundo dos, lo vamos a tirar. No vamos a esperar al segundo 23 porque imaginamos que viene un tiro mejor. Esa es nuestra función como staff, que los jugadores que son los verdaderos actores de esto, se sientan cómodos y tranquilos que si es un buen tiro lo tienen que tirar".

Estas ventanas clasificatorias representan el comienzo de un nuevo proceso de competencia. Al respecto, el entrenador explicó: “Por más que no hayamos clasificado a la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos, Argentina es una potencia mundial. La pauta la marca la calidad de jugadores que tenemos. Imagino, porque no lo sé, que Argentina va a seguir en los primeros planos mundiales y eso lo marcan los jugadores viniendo a jugar el primer partido de las Ventanas Clasificatorias a la AmeriCup. La camiseta de la Selección es lo más importante, para los jugadores primero y para nosotros después".