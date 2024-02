Mirtha Legrand cumple 97 años

Un 23 de febrero de 1927, nacía en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, Rosa María Juana Martínez Suárez, quien años más tarde tomaría el nombre artístico de Mirtha Legrand.

Figura del cine durante muchos años, su paso a la televisión fue un éxito, siempre de la mano de su marido Daniel Tinayre, que trabajó a su lado en cada uno de sus proyectos.

En su cumpleaños número 97, la diva indiscutida del país aún continúa vigente con su clásico y popular programa de televisión, donde recibe figuras del espectáculo y la política y hace las preguntas más punzantes, convirtiéndose en una de las entrevistadoras más afiladas.

A las 00:00, la diva respondió el llamado de la señal de noticias TN y contó algunos detalles de su festejo. “Estoy muy bien de salud, que es lo importante”, dijo la diva y luego pidió que no lleven regalos porque entiende la situación económica que atraviesa el país: “No quiero que traigan nada porque está todo muy caro, pero seguramente alguno va a venir con regalitos. Yo sé que es un esfuerzo y tengo de todo”.

Luego continuó hablando sobre la situación del país: “No sé, es hacer futurismo, no sé, está todo muy complicado. Está muy complicado. Tengo miedo de un enfrentamiento, está todo complicado. A mí me da miedo. Es mucho esperar dos años o tres para que se recomponga. Por momentos, me da angustia. Está muy politizada la Argentina, demasiado”.

“Los costos de vida son terribles, a la gente no le alcanza para vivir. Yo no hago compras, pero tengo una persona de confianza que hace las compras de la casa y siempre que vuelve me dice ‘señora, qué horror los precios’. Está muy difícil la cosa, muy difícil”, opinó.

Tras grabar el programa que se verá este fin de semana, la diva esperará que lleguen a su domicilio sus invitados para agasajarla en su día.

La celebración se hará en el domicilio de la conductora el viernes, a partir de las 20:30 horas. Mirtha invitó a 45 personas de su círculo íntimo para acompañarla en su día.

Su hija Marcela Tinayre estará en la fiesta, así como también su nieta Juana Viale, mientras que su nieto Nacho Viale no podrá estar presenta en la celebración.

Otra ausente con aviso será Susana Giménez, que no estará en el país en la fecha del festejo, pero seguramente le hará llegar su saludo, tal como hizo Mirtha cuando Susana festejó sus 80 años en Uruguay y le dedicó un cálido mensaje que se pudo ver por Telefe.

Tampoco invitará políticos en esta oportunidad, solo familiares y amigos. Además de una deliciosa comida, los invitados podrán disfrutar de un show de Jairo, mientras que la prensa tendrá un catering para comer mientras esperan que salga la diva a dar unas declaraciones.



Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 y a sus casi 97 años sigue tan vigente como siempre. Continúa al frente de su programa, asiste a estrenos teatros y a galas benéficas y, sobre todo, sigue teniendo ganas de continuar con su trabajo.