También paran los profesionales de la salud

Los médicos nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) llevan adelante un paro general de actividades de 24 horas en toda la provincia de Santa Fe. La medida de fuerza se da ante el incumplimiento de la paritaria 2023 y la falta de propuesta para este año. El paro se hará efectivo a partir de las 8 de la mañana de este viernes 23 de febrero y se extenderá hasta las ocho del sábado.

"Exigimos el urgente pago de la actualización automática correspondiente a la publicación del Ipec. Al día de la fecha no hemos recibido propuesta paritaria alguna a la materia de negociación oportuna y debidamente notificada", señala el comunicado, que tiene fecha del 19 de febrero.

La medida afecta a los profesionales de la salud afiliados a AMRA, personal de Assal y de Iapos. Desde el gremio confirmaron que está garantizada la prestación de servicios y de guardias mínimas en los nosocomios.

SIPRUS, EL LUNES Y MARTES

Por su parte, el lunes y martes próximos los profesionales de la salud nucleados en SiPrUS realizarán un paro de 48 hs por falta de convocatoria a paritaria y por el incumplimiento del pago y de los pases a planta acordados en el 2023. "Estamos a finales de febrero y el gobierno de la provincia todavía no ha pagado los aumentos correspondientes a diciembre. Los funcionarios hacen conferencias de prensa, pero hace más de 20 días que estamos esperando una convocatoria a paritaria que no aparece", sostuvo Diego Ainsuain titular de SiPrUS."En dos meses perdimos casi el 40% del poder de compra del salario. Un ajuste brutal sin precedentes", agregó.

Desde el sindicato informaron que tampoco se cumplió el acuerdo de pase a planta de 1600 profesionales que sostienen la atención en hospitales y centros de salud. El titular de SiPrUS además se mostró preocupado porque "la demanda de atención está aumentando vertiginosamente en el sector público producto de la perdida de trabajo o de que la población no puede pagar su prepaga o los coseguros en su obra social. Esto se da sin las condiciones para absorber esa demanda". Por último, plantearon que "nos quieren hacer cargo de pagar el ajuste de una fiesta en la que los profesionales de la salud no estuvimos. Es mentira que plata no hay. El gobierno provincial y la Nación eligen quitarles los recursos a los trabajadores y que los mismos terminen en las manos de los que se enriquecieron en los últimos años".