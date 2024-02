San Vicente: capacitación en gestión de residuos de envases vacíos de fitosanitarios

SAN VICENTE.- La Municipalidad local resaltó que el pasado viernes 16 de febrero, Ing. Agr. Guillermo Righi y el veedor Matías Sabaducci, de la Subsecretaria de Hábitat y Medioambiente, participaron de una capacitación en Rafaela.

Por medio de una invitación a través del INTA se llevó a cabo una capacitación a cargo de Campo Limpio sobre el “Sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios”, para mejorar la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, a través de la gestión de plásticos derivados del uso en la agricultura.⁣

Formaron parte del encuentro la Cooperativa Guillermo Lehmann, del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, Productores Unidos de Rafaela y el INTA.⁣

La Ing. Agr. Paola Martínez, coordinadora de Campo Limpio para Santa Fe y Santiago del Estero, fue la encargada de trasladar los conceptos fundamentales de la temática. “El envase es un vehículo, no es un fin, se vende el contenido, no el contenedor, es ahí donde radica la responsabilidad de las empresas”, indicó para comprender la responsabilidad y la importancia de la derivación de estos plásticos.⁣

El miércoles 28 de febrero de 8 a 11:45 hs, se tendrá una continuidad, en la sucursal Rafaela de la Cooperativa Guillermo Lehmann, se llevará a cabo una etapa siguiente a esta capacitación que será una jornada itinerante, donde los productores podrán asistir para entregar envases de fitosanitarios vacíos para su disposición final y comprender de mejor manera cómo manipularlos. Se recibirán sólo envases vacíos sucios, tipo B. Es para mejorar la recuperación de artículos que no fueron lavados en el momento de la aplicación.⁣

Una vez entregados, se recibe un certificado oficial que sólo entrega Campo Limpio, según la legislación vigente en Santa Fe (Ley 13.842/2018, modificada por Ley 14.074/2022, con reglamentación del sistema de gestión en septiembre de 2023).⁣

El proyecto es generar en tres etapas, 13 centros de almacenamiento temporarios. En una primera instancia se están haciendo los estudios preliminares para los primeros cinco, en las zonas de Reconquista, Rafaela, Cañada de Gómez, Venado Tuerto y Santa Teresa.





























