Según Caputo, la jubilación mínima llegará casi a $205.000

El ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó que "con el bono de 70.000 pesos, la jubilación mínima que con el aumento del 27,18% se va a 133.000, totalizará casi 205.000 pesos".

"Esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos", dijo Caputo en una entrevista al canal TN.

"El populismo después lo pagamos todos con una alta inflación. Usan a los jubilados en forma política. Casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde", expresó el ministro.

El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que "el paro de trenes es político porque había una convocatoria y todos los gremios vinieron y La Fraternidad decidió hacer el paro aun cuando estábamos dialogando".

Caputo agregó que "la gente se da cuenta que es político, la mayoría del país votó un cambio pero hay gente que no quiere un cambio y van a hacer estas acciones".

El responsable de la cartera económica enfatizó que "siempre hemos dicho que iba a ser duro, ningún país desarrollado hace las locuras que hizo la Argentina particularmente en estos últimos años".

Caputo proyectó: "Cuanto antes bajemos la inflación hay que ser lo más disciplinado posible" y estimó que "febrero cierra con menos de 15% de inflación y antes de julio estaremos en menos del 10%".

El ministro detalló que "hay un control fiscal y monetario muy fuerte que permite anclar expectativas. La Argentina es un país que no tiene credibilidad y la credibilidad es la materia prima para hacer política económica".

Caputo dijo que "el ajuste es sostenible en el tiempo y apretamos las calvijas del ajuste en el gasto político. Cada provincia tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Nosotros bajamos 5 puntos el gasto, las provincias sólo tienen que bajar sólo 1 punto del gasto".

El jefe del Palacio de Hacienda puso en relieve que "el cepo se va a eliminar cuando se logre sanear el balance del BCRA y estamos eliminando los pasivos del organismo y hemos aumentado las reservas en 7.000 millones de dólares, es decir, hemos mejorado tanto el pasivo como el activo del BCRA. Espero que sea antes de fin de año".

Caputo descartó por el momento otra devaluación de la moneda local y dijo que "las variables financieras se acomodan a las nuevas expectativas económicas".

Más adelante, el ministro admitió que "se subió el boleto de colectivo porque esos son falsos subsidios. Los países a los que les va bien no subsidian el transporte ni los servicios. La eliminación de los subsidios lo estamos haciendo de manera escalonada porque la gente no lo pueden pagar".

Caputo reiteró que "la meta es la dolarización y lo vamos a hacer cuando las condiciones sean óptimas".

El ministro señaló que "nunca vi tanto interés en la Argentina para inveritr, el Presidente Milei es una figura mundial y todos los ojos están en la Argentina. La cantidad de gente para invertir en la Argentina es numerosa. Lo que están viendo es como reacciona la oposición. Empresas de energía, mineras mostraron su interés".

Luego, el ministro reveló que "el Fondo Monetario Interancional (FMI) está más que impresionado con nuestro plan. Lo que estamos haciendo es más de lo que ellos hubieran pedido. Tenemos un diálogo muy directo y han puesto en carpeta la posibilidad de un nuevo acuerdo y hablamos de ello".

En cuanto a la ayuda escolar, Caputo dijo que "se está estudiando, con la ministra Sandra Petovello, la forma en la cual llegará directo a la gente a través de la ANSES. No tengo detalles de la aplicación pero está en estudio".

Finalmente, el ministro Caputo enfatizó que "hasta que no haya un acuerdo con las provincias no vamos a privatizar". (Télam)