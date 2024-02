En AMSAFE Castellanos, los docentes votan por rechazar la oferta salarial

Las posibilidades de que las clases comiencen normalmente en la provincia de Santa Fe el próximo lunes son mínimas ante el fuerte descontento que se percibe entre los docentes afiliados a AMSAFE tras la oferta salarial presentada por el Gobierno el martes pasado en el marco de las paritarias.

Este jueves, los docentes votarán en todas las escuelas santafesinas si aceptan o rechazan la propuesta de aumento del 7% por ciento para los salarios de marzo, a pagar en los primeros días de abril. El resultado se conocerá mañana viernes durante la asamblea provincial del gremio de AMSAFE en su sede de la ciudad de Santa Fe.

Por lo pronto, las delegaciones más importantes del sindicato, como Rosario, Santa Fe (La Capital) y Rafaela (Castellanos) no contemplan mociones para aceptar el ofrecimiento salarial sino que en todos los casos se plantea el rechazo con medidas de fuerza.

En el caso de AMSAFE Castellanos, el delegado, Adrián Oesquer, señaló que "los docentes votarán este jueves en las escuelas entre tres mociones de rechazo, no inicio y paro con diferente cantidad de días". En tal sentido, la primera moción establece rechazar la oferta, no iniciar el ciclo lectivo y realizar paros de 48 horas durante las próximas dos semanas; la segunda propone un planteo similar pero con un plan de lucha que contempla 72 horas de paro durante dos semanas; y por último -la más dura- se impulsa paro de 72 horas durante dos semanas y de 48 horas en la tercera.

El conflicto docente es un hecho, más allá de que el año comenzó con un gesto del Ministerio de Educación al iniciar las negociaciones paritarias el 4 de enero pasado. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la negociación quedó enredada en el cierre de la paritaria 2023, con un aumento del 36,4% para los salarios de diciembre que aún la Provincia no terminó de saldar. De hecho, recién el último viernes pagó un adelanto del 14% y aún debe 22,4% que prometió cancelar por planilla complementaria en la primera quincena de marzo.



EL MINISTRO GOITY

EN LA LEGISLATURA

La comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, que preside la legisladora Gisel Mahmud (Partido Socialista - Unidos para Cambiar Santa Fe), recibió este miércoles al ministro de Educación José Goity y parte de su gabinete.

Se trató de un encuentro en el que se dio a conocer el plan educativo general, así como las líneas priorizadas por el Ministerio para este año. A su vez, se abordaron las problemáticas específicas de cada región, que fueron traídas a la mesa por los diputados presentes.

“El diálogo entre la legislatura y el ejecutivo es fundamental, por eso, con todos los legisladores que integramos la Comisión, teníamos un gran interés en recibir al equipo del ministerio, conocer su plan y charlar sobre propuestas legislativas, como el caso de la ley de Educación, que como se sabe, Santa Fe es la única provincia de Argentina que no tiene una propia”, indicó Mahmud.

“Esta reunión nos permitió conocer de primera mano los programas en los que están trabajando, como el de alfabetización, y también consultar sobre otras cuestiones más específicas como la formación docente, inicial y continua, la situación edilicia, abordajes de consumos problemáticos y salud mental entre otras cosas”.

El encuentro llega en medio de anuncios del gobierno nacional que afectan directamente a Santa Fe, como es la baja del Fondo de Incentivo Docente (FONID). En ese contexto, tanto el ministro como la presidenta de la comisión destacaron la importancia de trabajar en conjunto entre el ministerio y la legislatura para reclamar lo que la provincia necesita.

“Para cualquier acción de gobierno necesitamos construir políticas de estado y es fundamental el acompañamiento legislativo, no solo para una nueva ley de educación, sino para acordar agendas específicas y puntuales del territorio y aquellas transversales a todos los santafesinos. La agenda legislativa va a ser muy importante, queremos construir herramientas para sostener las políticas de estado, para que no sea espasmódica”, indicó Goity.

“En este contexto nacional, donde no hay un ministerio de Educación, donde no se convocan a paritarias nacionales y hay pocas medidas para garantizar la educación de calidad, es muy importante que el gobierno provincial tenga un plan, que sepa lo que quiere hacer, que gestione los recursos y defienda lo que corresponde a Santa Fe. Los legisladores podemos hacer mucho para acompañar esos reclamos, por ejemplo, en el caso específico de los Fondos de Incentivo Docente, la legislatura debe defender lo que le corresponde a nuestra provincia”, sostuvo Mahmud por su parte.

“Como legisladores, vamos a defender a nuestras escuelas, a nuestra comunidad educativa y el derecho de los niños a aprender. Queremos las escuelas abiertas y los chicos en las aulas”, concluyó.



PRESENTES

El ministro Goity estuvo acompañado por María Martín, secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos y Carolina Piedrabuena, secretaria de Educación de Santa Fe. Entre los diputados, además de Mahmud estuvo presente Miguel Rabbia, vicepresidente de la comisión de educación y los legisladores Claudia Balagué (Frente Amplio por la Soberanía), Ximena García (UCR), Sofia Masutti (Socialista), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia), Marcelo González (UCR), Germán Scavuzzo (UCR), integrantes comisión educación, así como Verónica Porcelli Baró Graf (Frente Renovador) y Silvana Di Stefano (UCR).