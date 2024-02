La Provincia postergó plan de viviendas para Rafaela

El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, manifestó su preocupación por la decisión del gobernador, Maximiliano Pullaro, de redireccionar las partidas previstas para la construcción de un plan de 219 viviendas en Rafaela para un proyecto habitacional en el barrio La Tablada de Rosario, tal como lo establece el Decreto N° 134 del pasado 9 de febrero publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

En lo que constituye una modificación presupuestaria, el decreto que lleva la firma del propio Pullaro y de los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico y de Economía, Pablo Olivares, reconduce los 1.000 millones de pesos destinados en este 2024 a la primera parte del programa de viviendas que se emplazaría en terrenos ubicados entre las calles Padre Normando Corti, S. T. Zafetti, J. V. González y J.M. Aragón en favor del proyecto de Rosario. Además, se le reduce de $ 3.045 millones a 1.108 millones el presupuesto para construir 212 viviendas en Reconquista también para asignarlo a la iniciativa de 64 unidades en el barrio La Tablada.

"Según la información que se conoció días atrás, se confirmó la decisión del Ejecutivo provincial donde a través del decreto N°0134, se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, mediante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo a modificar las Erogaciones y la Programación Financiera y Física de los Proyectos de Inversión del Presupuesto Vigente que contemplaban la construcción de 219 viviendas en la ciudad de Rafaela" señalaron ayer desde la oficina del senador Calvo.

Ante la novedad, el legislador por el departamento Castellanos expresó su "preocupación por esta decisión que determina que en la ciudad de Rafaela no se ejecutará un plan de viviendas dado que por modificaciones presupuestaria se trasladó al 2025".

En tal sentido, Calvo recordó que el 27 de septiembre del año 2022, con la presencia del entonces gobernador Omar Perotti, se realizó la apertura de sobres para la licitación -en un acto realizado en el Complejo del Viejo Mercado- de la construcción de 219 viviendas y el desarrollo urbanístico en el denominado barrio 42 de la ciudad de Rafaela. Se trata, agregó Calvo, de "un proyecto de obras que al día de hoy se encontraba en proceso de solicitud de habilitaciones para dar lugar a la firma del contrato de ejecución con la empresa adjudicada en la licitación pública, y que por decisión de la nueva gestión provincial y del Ministerio de Obras Públicas, se queda sin financiación para su concreción".

"Estas modificaciones al presupuesto se realizaron con el objetivo de ejecutar la construcción en la ciudad de Rosario, lo que demuestra un enfoque totalmente centralizado del gobierno provincial, teniendo en cuenta que durante la última adjudicación de viviendas en la ciudad de Rafaela, según lo que comunicó el Instituto Municipal de la Vivienda, se habían inscripto más de 7.000 familias para el sorteo de 10 unidades habitacionales, dando muestras de la demanda que tiene Rafaela de materializar un desarrollo urbanístico y habitacional para brindar respuestas a una demanda en crecimiento y que esta decisión del ejecutivo provincial, hoy está demorando esta respuesta oficial", explicaron desde la oficina del senador provincial.

Calvo consideró que “es una pena que esto suceda en un momento donde el departamento Castellanos y sobre todo la ciudad de Rafaela necesita con urgencia este tipo de desarrollos urbanísticos y habitacionales, y si bien entendemos que otras ciudades y localidades necesitan obras en el mismo sentido, tenemos que tratar de buscar soluciones no dejando sin efecto proyectos de viviendas, sino realizar gestiones para ampliar la oferta constructiva de la Provincia de Santa Fe”.

Tal como indicó Calvo, la apertura de sobres para construir 219 viviendas en Rafaela se realizó el martes 27 de septiembre en el Viejo Mercado, con la presencia del por entonces gobernador Perotti, que contaba con un presupuesto de $ 1.800 millones y un plazo de ejecución de 18 meses. En la licitación se presentaron las ofertas de la UTE conformada por las firmas Tecsa S.A. y COEMYC S.A., que cotizó la obra en $ 2.646 millones; Pirámide Constructora S.A., en $ 2.800 millones; Pecam S.A., en $ 2.779 millones y Tiguan S.A., en $ 2.129.

De acuerdo al proyecto, las unidades habitacionales contarán con dos dormitorios, baño completamente instalado, lavadero cubierto, cocina y estar-comedor, además de los servicios de desagües pluviales, red de agua, energía eléctrica, pozo absorbente, mejorado de calles, gas envasado, veredas, rampas, espacios verdes y alumbrado público. En total, se dispondrán 143 unidades de 64 m2 en prototipo de vivienda lineal; 64 en prototipo de vivienda compacta, también de 64 m2; y 12 viviendas adaptadas para personas con discapacidad de 77 m2.

Sin embargo, no hubo más novedades respecto a la adjudicación de esta licitación efectuada más de 14 meses antes del final de la gestión del propio Perotti.