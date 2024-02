Tigre le ganaba a Chacarita y el encuentro fue suspendido

Chacarita y Tigre volvieron a verse las caras en un duelo con mucha historia y rivalidad. En el estadio de Arsenal se medían por los 32avos de final de la Copa Argentina hasta que el partido debió suspenderse por incidentes, cuando el Matador de Victoria ganaba 1-0 en el inicio del segundo tiempo con gol de Brahia Alemán.

Fernando Brandán recibió el impacto de un botellazo arrojado desde la parcialidad de Tigre a los 50', debió ser retirado de la cancha por un corte en el rostro y no pudo continuar. Finalmente el encuentro fue suspendido por el árbitro Ariel Penel.

"No sabemos de la gravedad de la lesión y tenemos que confiar en la palabra de los médicos. Chacarita no quería continuar y nos pareció razonable", explicó el referí. Respecto a la continuidad del juego, amplió: "Pasaremos el informe al Tribunal de Disciplina y resolverá si se reanuda".

"Brandán tiene lastimado el ojo y no puede ver bien, está mareado. Deberá realizarse estudios", contó el entrenador de Chacarita, Aníbal Biggeri.



POLÉMICA DECLARACIÓN DE GOROSITO

Néstor Gorosito suele generar revuelo cada vez que declara y esta ocasión no fue la excepción. El entrenador de Tigre habló tras la agresión a Fernnado Brandán, que derivó en la suspensión del partido ante Chacarita por la Copa Argentina. "Está mal que arrojen una botella, pero hay imágenes confusas: corrió a uno de Tigre y cabeceó la botella", sostuvo Pipo.

"No hay que tirar una botella, pero tampoco hay que cabecearla. Todo el mundo lo vio", aseguró el director técnico en declaraciones a TyC Sports.

Además se refirió a las acusaciones que lo señalaron como responsable de la designación de los bancos de suplentes: "El presidente de Chacarita es un pavo, es mentira que no quise cambiar de banco. No sabía ni qué vestuario nos tocaba... Que no hablen pavadas y cosas que no existen, hablen de fútbol..."



GANÓ VÉLEZ. Vélez, con bastante trabajo y varios suplentes, venció por 2 a 1 a Sportivo Las Parejas, equipo del Federal A que aún no tuvo partido oficiales en el año, y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, en donde se enfrentará al ganador del partido entre Arsenal y Estudiantes de Río Cuarto. Con los goles de Abiel Osorio en el primer tiempo y Claudio Aquino en el final del complemento, Vélez pudo ganar un partido que lo tuvo con muchos suplentes en el campo.