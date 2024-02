El femenino de Atlético sin Primera B

Atlético de Rafaela no se presentará a jugar el próximo torneo de la Primera B de fútbol Femenino que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. El Consejo Directivo del club, mediante un comunicado, informó que no están dadas las condiciones para asumir tamaño compromiso ante la difícil situación económica actual.

De esta forma la ‘Crema’, que en diciembre del 2023 había logrado el tan ansiado e histórico ascenso desde la Primera C, no será parte de la segunda categoría del fútbol argentino, en la rama femenina.

La noticia sorprendió a propios y extraños y según las propias jugadoras albiceleste se enteraron por el propio comunicado sin antes recibir la palabra de ningún dirigente, lo cual acarreó el repudio de varios y ‘encendió’ las redes sociales.

El comunicado que emitió Atlético de Rafaela indica lo siguiente: “El Fútbol Femenino de nuestra institución no participará del Torneo de la Primera «B» de AFA. El Consejo Directivo informa a socios, simpatizantes y público en general que no están dadas las condiciones para asumir tamaño compromiso ante la difícil situación económica actual.

Sin dudas que el 2023 quedará en la historia de nuestro club por los logros obtenidos, y es por eso que hasta último momento se buscaron distintas opciones para poder cubrir el presupuesto. Sin embargo, los altos costos y la falta de interés en sponsorear la participación, llevó a que cualquier esfuerzo sea inútil.

Desde el Consejo Directivo lamentamos profundamente esta actualidad, pero dejamos bien en claro que el bienestar económico y financiero de la institución está por encima de todo”.

Ante esto, en la jornada de ayer, en las redes sociales del fútbol femenino de Atlético de Rafaela, no así en las oficiales del club, el Plantel emitió su disconformismo y emitieron las siguientes palabras:

“El día 20 de febrero de 2024 las autoridades del club Atlético de Rafaela, comunicaron vía redes que el fútbol femenino de la institución no participará del torneo de Primera B de AFA, categoría obtenida tras el ascenso, debido a limitaciones económicas. Nosotras, como principales afectadas en esta decisión, nos vemos obligadas a tomar soluciones por cuenta propia, pero aún así exigimos colaboración y apoyo por parte del club para trabajar en conjunto y encontrar alternativas que permitan la participación del equipo en el torneo.

Estamos en la búsqueda de sponsors interesados en apoyar el fútbol femenino en esta importante instancia de juego, como lo es la Primera B de AFA. El respaldo financiero es fundamental para garantizar el funcionamiento y desarrollo de nuestra disciplina. Anhelamos que se brinden las oportunidades necesarias para que el fútbol femenino pueda crecer y prosperar. Es hora de que estas injusticias sean cosa del pasado y se reconozca el valor y el talento de las deportistas femeninas, no solo en el campo de juego, sino también como personas”.



EL TORNEO

La fecha del comienzo del principal torneo de ascenso que tiene el fútbol argentino está estipulado para el 13 de abril, y no habrá partidos los fines de semana largos.

Eran 22 equipos confirmados por AFA, y ahora habrá que esperar que ocurrirá con la 'plaza' que deja Atlético, siendo que Aldosivi (perdedor de la final del Reducido ante la Crema) podría ocupar su lugar.

Se disputará en un solo torneo dividido en dos zonas, llamadas Zona A y Zona B respectivamente con 11 equipos cada una, donde se jugarán los partidos bajo el sistema de todos contra todos.

Suben tres clubes a Primera División, el primer ascenso se definirá en una final entre los primeros de cada zona. Los otros ascensos se jugará en un torneo reducido que comenzará con la instancia de cuartos de final entre los equipos ubicados entre el 2° y 7° de cada zona (2-7, 3-6 y 4-5), luego en semifinales ingresará el perdedor de la final del primer ascenso.

Con respecto a los descensos también son tres, y en este caso bajarán de manera directa a Primera C los equipos ubicados en el último puesto de cada zona. En tanto, aquellos ubicados en el puesto 10 de cada zona se enfrentarán para definir el tercer descenso.

De los 22 clubes participantes hay 17 del AMBA, de los cuales diez son del Gran Buenos Aires y siete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego hay dos equipos del interior de la provincia de Buenos Aires (Lima FC y Sarmiento de Junín), dos de la provincia de Santa Fe (Atlético Rafaela y Unión) y uno de Córdoba (Talleres).

Los 22 clubes que estaban registrados: All Boys, Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors, Atlanta, Atlético de Rafaela, Camioneros, Comunicaciones, Defensa y Justicia, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Deportivo Español, Deportivo Merlo, Deportivo Morón, El Porvenir, Estudiantes LP, Lanús, Lima FC, San Miguel, Sarmiento de Junín, Talleres (Cba), Unión y Vélez Sarsfield.