Fissore analizó la primera caída de la Crema y habló de lo que se viene

Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en su próximo objetivo: el domingo recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional.

Dicho compromiso comenzará a las 20.00hs y será arbitrado por Adrián Franklin.

La ‘Crema’ viene de caer ante Gimnasia y Tiro de Salta, 0-1 y si bien se volvió con las manos vacías, Matías Fissore indicó: "De los tres partidos creo que no ha sido el mejor, tampoco fue todo tan malo, creo que hay cosas positivas que se pueden rescatar”. Y analizó: “Nos costó en los primeros minutos del PT, después nos asentamos un poquito más y pudimos entrar en partido. En el segundo tiempo manejamos un poco más el balón, ellos sintieron el desgaste que habían hecho en el PT y pudimos manejar más el juego. Hemos tenido la tranquilidad de ir a buscar con tenencia, nos costó en los últimos tres cuartos, teníamos que estar un poco más finos. Hemos competido y hay cosas que tenemos que mejorar como tener más situaciones de gol ya que no tuvimos muchas. Una jugada desafortunada que se termina desviando y nos hacen el gol sobre el final, el empate hubiera sido lo más justo para el partido, se hizo un gran sacrificio”.

Atlético sumó su primera caída del año pero Fissore, lejos de mostrarse preocupado, priorizó destacar el rendimiento que tuvo el equipo: “El trabajo que se hizo fue bueno, por ahí no tan vistoso, pero se trabajó ante un rival que en el área son muy duros y difíciles. La pelota parada es un arma que nosotros utilizamos mucho y se hizo complicado. Hay un rival que también juega y uno tiene que intentar ser superior pero no siempre pasa, trataremos de revertirlo el domingo en casa”.

Claro está que esto recién empieza y el camino por recorrer es largo y en virtud de ello, el mediocampista central albiceleste declaró en conferencia de prensa: “Tenemos que seguir trabajando en encontrar variantes de 3/4 para adelante que es donde uno entiende que se hace daño. Buscaremos todas esas alternativas de cara al fin de semana y al torneo, esto recién comienza, mantenemos la misma idea, tenemos que seguir mejorando como equipo, es todo parte de este proceso también de tener tanta gente nueva."

Y luego agregó: "Nosotros queremos ganar de local y de visitante. No vamos a una cancha a especular que queremos traer un punto. Siempre buscamos los tres, el rival también juega. Conocen estas condiciones que tenemos y que quizás que últimamente nos va mejor de visitante que de local, pero la obligación es ganar en todos lados, más con nuestra gente, vamos en busca de eso, buscamos seguir creciendo en equipo y tener semanas lindas de trabajo, cuando se pierde la semana se hace más pesada desde lo anímico, es parte de esto."

En relación al encuentro que se viene, el próximo domingo ante la Lepra mendocina en Alberdi, Fissore manifestó: "Es un rival duro, un equipo complicado que juega algo parecido a lo que nosotros hacemos. Tenemos que estar atentos a los recorridos, más en nuestra cancha donde los partidos se hacen mas intermitentes, al ser distancias cortas, cualquier despeje puede ser una opción de gol o ocasión de peligro, así que hay que estar atentos en esas cuestiones."

Por último, el sub-capitán que tiene este nuevo Atlético, se refirió al público: "Les pedimos que sigan apoyando. El camino es muy largo y seguramente vamos a tener otros tropiezos, no va a ser sencillo, ni tampoco vamos a ganar todo el año, ojala se diera así y estemos en posiciones que queremos pero este grupo esta muy comprometido y trabaja para poder día a día mejorar y se vea reflejado el fin de semana. Hay que estar todos juntos y seguir empujando para el equipo".