La canciller ratificó la soberanía de Malvinas

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se reunió ayer con el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, luego de la escala que hizo el funcionario en las Islas Malvinas el lunes pasado.

El encuentro se dio en el marco de la reunión de ministros del G-20, en Rio de Janeiro, y después de que Mondino le dedicara un ácido tuit al ex premier británico en su paso por el Atlántico Sur.

Según especificaron desde la Cancillería argentina, Mondino expresó su malestar por las declaraciones de Cameron y por su desembarco en Puerto Argentino en el inicio de esta semana.

Además, la experta en finanzas reafirmó los "derechos de soberanía de la República Argentina en la cuestión de las Islas Malvinas y reiteró la disposición de su país a resolver la disputa de conformidad con el mandato de la comunidad internacional".

"Valoramos el gesto del canciller de UK Cameron de incluir a la Argentina en su visita a la región. Estaremos felices de recibirlo, en una próxima ocasión, también en Buenos Aires", escribió la funcionaria en la red social X con ironía.

No obstante, el Gobierno, en el marco de la política internacional dispuesta por el presidente Javier Milei, prefirió evitar un pronunciamiento de condena por la visita de Cameron a las Islas.

En cambio, el gobernador de Tierra del Fuego, el peronista Gustavo Melella, declaró "persona non grata" a Cameron, y agregó: "La presencia de @David_Cameron en nuestras Islas #Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno S.XXI. No lo vamos a permitir".

Al repudio de Melella, se sumó en las últimas horas el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien consideró la visita como "un acto de profunda provocación a la memoria de nuestros héroes que entregaron su vida".

También se plegaron con mensajes condenatorios a la presencia del funcionario en las Malvinas otros gobernadores como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Por su parte, la gestión libertaria apuesta a una estrategia menos confrontativa con el Reino Unido por el tema Malvinas y, de hecho, Milei y Mondino tuvieron una reunión con Cameron semanas atrás, cuando el mandatario y su comitiva viajaron al Foro de Davos, en Suiza.

A su llegada al archipiélago, Cameron les dijo públicamente a los kelpers que el Reino Unido quiere que las Islas sean británicas "para siempre". Se trata de la primera visita de un funcionario inglés de ese rango a las Malvinas en los últimos 30 años. (NA).